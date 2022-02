Mette Frederiksen om Bramsens skifte til transportminister: - Det er Enhedslisten, der har ønsket ændringer

Er det, fordi du ikke er tilfreds med det arbejde, hun har leveret?

- Nej, jeg mener, at Trine Bramsen har været en dygtig forsvarsminister og også stået for at skulle håndtere en række svære sager. Jeg blev spurgt om tilliden (til Trine Bramsen, red.) for ganske få dag siden. Den har jeg, sagde Mette Frederiksen.

Hvorfor skulle hun så flyttes?

- Det skal hun, fordi vi nu skal have en ny transportminister efter den beslutning, Enhedslisten har truffet.

Men det behøvede jo ikke være Trine Bramsen.

- Det er så den beslutning, jeg har truffet, svarede statsministeren.

En anden journalist spurgte: Hvis Morten Bødskov er den rette mand i forsvarsministeriet, hvorfor er Trine Bramsen så ikke er den rette kvinde i forsvarsministeriet?

- Det er ikke et spørgsmål, om Trine Bramsen er den rette kvinde i forsvarsministeriet. Det er et spørgsmål om, at vi har behov for en ny transportminister, og der har jeg fundet det rigtigst, at det er Trine Bramsen, svarede Mette Frederiksen.

Men hvis det var fuldstændig velfungerende, så havde du vel ikke flyttet hende fra forsvarsministeriet?

- Men nu er det jo ikke statsministeren, der har ønsket at ændre i regeringen. Det er Enhedslisten, der har ønsket, at der skulle foregår ændringer i regeringen, sagde Mette Frederiksen.