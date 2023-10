Mette Frederiksen: Skærme har taget overhånd

- Det har taget overhånd. Vi bruger ufatteligt meget tid på den der skærm.

Sådan sagde statsminister Mette Frederiksen (S) i dag.

Hun fortæller samtidig, at hun er glad for, at mange skoler og uddannelsesinstitutioner har et øget fokus på børnenes skærmforbrug.

- Jeg kan mærke en stigende bevidsthed om at skærmen, også i undervisningsøjemed, skal man tænke mere over det, end vi måske har gjort i nogle år.



Samtidig slår hun fast, at børn skal have mulighed for at lege i frikvartererne uden mobiltelefonen er med.

- Det er langt federe, at børnene spiller fodbold, hinker og er sammen fremfor at alle går og glor ned i telefonen.