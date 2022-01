Mette Frederiksen vil indføre ny ældrelov og sætte kommuner fri

- Lad medarbejderne bruge deres gode hoveder og varme hjerter. Lad os pårørende være mere sammen med vores gamle. Lad de ældre få den kærlighed og pleje, som livets efterår kræver, siger hun.

Syv kommuner har tidligere fået mulighed for at blive fri for næsten alle statslige regler på en række velfærdsområder, og i det nye år skal alle landets kommuner tilbydes det samme.

Det er dog op til borgmestre og byråd rundt om i landet, i hvor høj grad de vil gøre brug af det.

Statsministeren foreslog selv i sin åbningstale af Folketinget i 2020 at sætte syv kommuner fri. Der har tidligere været lignende forsøg, men denne gang har det været mere omfattende.

37-timers arbejdspligt

Mette Frederiksen vil også målrette regeringens forslag om en 37-timers arbejdspligt til de steder, hvor der virkelig mangler medarbejdere.

Hun nævner selv ældreplejen.

Forslaget skal ramme eksempelvis kvinder med ikkevestlig baggrund, der har boet i Danmark i mange år uden at have et arbejde. Arbejdspligten består i, at de skal arbejde 37 timer, hvis de vil have kontanthjælp.