Mette har 20 fod lang container i baghaven: - Jeg tænker et skridt længere frem

For Mette Mortensen er forberedelse ikke et ukendt udtryk. Tilbage i 2019 var hun en af deltagerne i DR’s hitserie, Alene i Vildmarken, hvor hun endte på en andenplads efter at have overlevet 58 dage i den norske vildmark.

Derudover er hun aktuel med sin nye bog, Prepperens Håndbog - en guide til krisehåndtering og forberedelse, hvor hun deler praktiske tips og vejledning til, hvordan man sikrer sin familie i en krisesituation.

- Jeg tror, at jeg lige er et skridt længere fremme end andre. Men det, jeg gerne vil være med til at formidle, er, at vi lige har tænkt tanken i den almindelige husholdning. Hvad gør jeg, hvis vandforsyningen går ud?

Mette Mortensen fra Ringe forventer ikke, at en atomkrig blandt verdens stormagter nogensinde bliver en realitet. Alligevel er hun forberedt til tænderne, og har gjort en dyd ud af at være forberedt på en potentiel krise.

- Jeg forventer ikke, at det er det helt store krigsscenarie, vi ender i. Jeg tror derimod, at der kan være en risiko for cyberangreb, hvor dele af vores infrastruktur bryder ned i perioder. Vi er også i en tid, hvor vi bliver mere presset af storme, oversvømmelser og snemængder.

Et vanskeligt begreb

Forberedelsen på det ukendte har været kendetegnende for 2024. Senest har regeringen oprettet et nyt ministerium for Samfundssikkerhed og Beredskab.

Derudover har Beredskabsstyrelsen udsendt pjecen “Forberedt på kriser” til danskerne på e-Boks, hvor der opfordres til at en husstand kan klare sig i tre døgn, hvis en krise skulle ramme. Pointer, som også optræder i Mette Mortensens nye bog.

- Jeg tænker, det skulle være kommet noget før, omvendt er det kommet nu.