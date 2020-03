Mette og Johnny er i tvivl: Må vi arbejde hjemmefra i vores autocamper?

– Hvis vi tager afsted, vil det give os luft, liv og glæde.

Hvad gør man, når man netop har købt en helt ny og moderne autocamper og alt, man kan tænke på, er at sætte sig ud bag rattet og køre derud, hvor den friske luft kommer helt ned i lungerne?

Svaret på det spørgsmål er normalt ikke et, man ligefrem behøver at rådføre sig med en sundhedsfaglig ekspert om, men i disse dage er ’det normale’ kastet godt og grundigt op i luften.

For i et næsten tomt DSB-tog i retning mod Videbæk i det vestlige Jylland sidder et fynsk ægtepar. De er på vej op for at hente afløseren – en helintegreret autocamper med både bad og toilet – til den autocamper fra ’88, som de hver sommer i snart syv år har kørt Danmark og Sverige tynd i.

- Vi arbejder hjemmefra. Nu får vi en ny autocamper, og hvis vi fylder den godt op med mad og kører ud til en strand og arbejder derfra, er det vel også o.k.?

Det spørgsmål har Johnny Elkjær og Mette Weis Andersen sendt til TV 2/Fyn.

De er gift på syvende år, arbejder begge fra hjemmet i Tommerup på grund af corona-situationen – og er altså nu også to stolte ejere af en ny spansk Benimar-autocamper.

SPØRGSMÅL FRA JOHNNY ELKJÆR Hvis vi vil arbejde hjemmefra i vores autocamper og kører ud til kysten; så er det vel også o.k.? Vi har eget wc, køkken og bad. Symptomfrie.

Selvom parret mener, at de godt kan trille af sted, er det svært ikke at lade sin sunde fornuft påvirkes af de mange gode råd og anbefalinger på diverse facebookgrupper.

- Der har været meget snak frem og tilbage på facebookgrupper med camperfolk, og derfor er vi blevet helt i tvivl om, om det nu også er i orden at tage afsted, siger de.

Og det kan være svært at holde styr på, hvad man egentlig gerne må, og hvad man i disse uger bør holde sig fra at gøre. Derfor har parret besluttet sig for kun at tage afsted, hvis de får grønt lys af en sundhedsfaglig ekspert.

Tag bare afsted! Og husk anbefalingerne

Spørger man derfor professor i klinisk mikrobiologi ved Syddansk Universitet Hans Jørn Kolmos, om de to fynboer kan køre ud til kysten og arbejde derfra, er svaret enkelt.

- Det må de meget gerne! Der er ingen problemer i det, så længe de overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger til at beskytte sig selv og andre mod smitte, siger han.

SUNDHEDSSTYRELSENS FEM ANBEFALINGER Her er fem gode råd for at beskytte sig selv og andre mod smitte: Vask dine hænder tit eller brug håndsprit Host eller nys i dit ærme – ikke dine hænder Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt Vær opmærksom på rengøring – både hjemme og på arbejdspladsen Hvis du er ældre eller kronisk syg – hold afstand og bed andre tage hensyn Kilde: Sundhedsstyrelsen

Det, der med at vågne op og kigge ud på vandet eller skoven, er fantastisk Johnny Elkjær, IT-medarbejder, Odense Kommune

Og det er gode nyheder for Johnny og Mette – og alle andre fynboer, der har lyst til skifte den midlertidige arbejdsudsigt til naboens hæk ud med en af Fyns smukke kyster for en stund.

- Det vil give os noget luft, liv og glæde. Det bliver rigtigt dejligt at få noget luftforandring og gå nogle andre ture end dem, vi plejer, siger Mette Weiss Andersen.

For Johnny Elkjær er det især udsigten til dagen første timer, der lokker ham væk fra hjemmekontoret og ud til autocamperens foldebord.

- Det, der med at vågne op og kigge ud på vandet eller skoven, er fantastisk, siger han.

Et sommerhus på hjul

Når parret om lidt tager afsted, er det i en autocamper af den helt gode slags. Det rullende sommerhus er mere end syv meter langt og har både stue, køkken og soveværelse.

- I den nye autocamper er der bad og toilet for enden, så vi har god mulighed for at vaske hænder og holde afstand til andre mennesker. Vi behøver nemlig ikke at dele bad og toilet med andre, siger Mette Weiss Andersen.

Og selvom arbejdet nu kommer til at foregå på lidt færre kvadratmeter end i huset hjemme i Tommerup, tager de to autocampister deres forholdsregler med på tur.

- Fordelen er, at vi kan køre derhen, hvor der ikke holder andre. Hvis vi kører til ud til kysten i Middelfart eller Bogense, så er der højst sandsynligt ikke andre end os lige nu.

Og så har de aftalt, at det rullende sommerhus ikke tager længere væk end en halv time fra hjemmet. På den måde kan de hurtigt komme hjem og på sikker afstand af hinanden, hvis de skulle risikere at blive syge.

