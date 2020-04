Mettes datter glemt i plan for genåbning: - Usikkerheden er mest frustrerende

Det er usikkerheden, der er mest frustrerende.

Det fortæller Mette Vinggaard til TV 2/Fyn, efter hun har henvendt sig med et spørgsmål til regeringens plan for at genåbne dele af uddannelsessystemet.

Hendes datter læser matematik og fysik som suppleringsfag for at komme ind på en videregående uddannelse. Kurserne slutter om 14 dage, men de gymnasiale suppleringskurser (GSK, red.) er ikke nævnt med ét ord i regeringens plan for første fase af genåbningen.

- Det er usikkerheden, der er frustrerende. At der ikke er blevet meldt noget ud, selvom de faktisk afslutter om 14 dage, siger Mette Vinggaard.

- Jeg har flere gange tjekket ministeriets hjemmeside. Der er flere, der har spurgt til GSK og HF-enkeltfag, og ministeren har tidligere sagt, at det ville der også komme en udmelding på. Det er bare ikke sket.

Efter planen åbnes andre dele af uddannelsessektoren fra onsdag 15. april. Blandt andet skal elever i 0.-5. klasse, 3.g, 2. hf og merkantile eux-elever, som afslutter det studiekompetencegivende år denne sommer tilbage på skolebænken.

Ekstremt frustrerende

På Fyn tilbydes gymnasiale suppleringskurser på Odense Katedralskole. Her er rektor Lone Bjørndal Thomsen opmærksom på, at GSK-kursisterne mangler svar.

- For vores GSK-kursister er det ekstremt frustrerende. Mange af dem er på korte forløb, så de har brug for svar nu, siger hun.

Lone Bjørndal Thomsen regner med, at myndighederne er klar med en plan i løbet af den kommende uge.

- Jeg er fortrøstningsfuld. Alle spørgsmål er stillet til ministeriet, og jeg er sikker på, vi får svar i næste uge. Indtil da fortsætter vi med nødundervisningen.

Hvad med eksamen i 1.g, 2.g og 1. hf? Er det kun eleverne i 3.g og 2. hf, der skal til eksamen i år? Ifølge Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside er svaret ja. Eksamenerne i sommerterminen 2020 er aflyst for 1.g og 2.g samt 1. hf. Det betyder, at standpunktskarakterer i fag, der afsluttes til sommer, ophøjes til eksamenskarakter. For 1. hf betyder det, at der gives standpunktskarakterer, der ophøjes til eksamenskarakterer i fag, der afsluttes efter 1. hf. Se mere

- Der kommer snart svar

Noget tyder på, at både Lone Bjørndal Thomsen og Mette Vinggaard har grund til at være fortrøstningsfulde.

I en mail til TV 2/Fyn skriver Nynne Bisbjerg Himmelstrup, der er ledende pressesekretær i Børne- og Undervisningsministeriet, at der snart kommer svar på spørgsmål om, hvordan GSK-kursister skal eksamineres.

- GSK er ikke en del af den første fase af genåbningen, lyder det i mailen, som fortsætter:

- I forhold til eksamen kommer der snart svar. Som sagt går tingene hurtigt.

