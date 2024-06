Michael var død i 16 minutter - men du kan ikke se på ham, at han har taget skade

Fællesskabet gav mening til livet

Siden Michael Jacobsen fik hjertestop, og hans liv ændrede sig fra den ene dag til den anden, har hans hverdag været svær. Han har ofte følt sig misforstået, og følt at han ikke passer ind.

- Vi føler os ikke rigtig velkomne blandt almindelige mennesker og bliver lidt tilsidesat, og der er nogle ting, der begrænser os. Så isolerer man sig, og stille og roligt sidder man mere og mere hjemme.

Det kan for eksempel være til fødselsdage eller andre arrangementer, hvor Michael føler sig tilsidesat. Her kan han blive meget tavs og indelukket, når der er mange mennesker omkring ham, og lydene bliver høje. Det kan give ham en følelse af, at folk overser ham.

Men én ting har hjulpet ham mere end noget andet: at tale med ligesindede. Sammen med en gruppe mennesker, som tilsammen har flere diagnoser, end de selv kan huske, går de lange ture sammen.

De bruger hinanden til at føle sig forstået. Et alternativ til psykolog, og et alternativ som de synes fungerer meget bedre. Turene giver dem motivation til at klare hverdagen.

- Den her lille gruppe er så livgivende. At komme ud og bryde nogle grænser og møde nogle mennesker, man kan tale med og være fuldstændig afslappet i deres selskab. Det er en kamp at komme tilbage, men denne gruppe har flyttet mig rigtig meget.