Middelfart-firma: En milliard i overskud trods corona og olieuro

Det skulle næsten ikke kunne lade sig gøre, men ikke desto mindre satte Middelfart-milliardæren Torben Østergaard-Nielsen endnu en gang nye standarder for sit firma Selfinvest i 2019/2020.

Rigmanden har netop afleveret regnskab - det flotteste hidtil: omsætningen steg med fem milliarder kroner - og overskuddet før skat kravlede over milliarden.

Resultatet skal ses i lyset af de laveste oliepriser i mands minde og corona-udbrud, og på den baggrund er Torben Østergaard-Nielsen overordentlig godt tilfreds, men også med et realistisk syn på, at det økonomiske kunststykke bliver svært at gentage.

Det var Bunker Holding, der er koncernens største selskab, der lagde bunden for det flotte resultat. Selskabet, der forsyner verdens skibsfart med fuel, fordoblede indtægterne, der præsterede i sidste regnskabsår.

Men også koncernens andre datterselskaber havde økonomisk medvind, oplyser Selfinvest i en pressemeddelelse.

USTC’s tankskibsrederi landede det bedste resultat i fire år og begynder at kunne se effekten af de sidste to års mange tiltag for at få forretningen tilbage på sorte tal, oplyser koncernen.

Stigende tankrater

Uni-Tankers kunne i sidste kvartal af det netop afsluttede regnskabsår drage fordel af de gode markedskonditioner for tankskibsmarkedet, hvor både den lave oliepris og stigende tankrater påvirkede positivt. Samtidig fortsætter selskabets flåde udviklingen mod både yngre og mere moderne skibe .

Koncernens shipping, transport- og logistikvirksomhed, SDK, afleverede endnu et rekordresultat og fortsætter fremgangen - dog med beskeden vækst i 2019/20, da Cruise segmentet, som er et af selskabets forretningsområder, er særdeles hårdt ramt af COVID-19 pandemien.

It-selskabet Unit IT fik et rekordresultat på 16,0 mio. kr. før skat, mens koncernens bilaktiviteter, Selected Car Group, der formidler sportsvogne og biler i premiumklassen til leasing og rådgiver, køber og sælger klassiske biler i investerings-øjemed, fik et rekordresultat på både top og bund.

Koncernens investeringsselskab Selfinvest Family Office kunne ved regnskabsårets afslutning konstatere et positivt investeringsresultat over benchmark.

I løbet af regnskabsåret har Torben Østergaard fuldført det planlagte generationsskifte, så hans to døtre, Nina og Mia, nu er medejere af Selfinvest.

- Vi kan præsentere et rekordregnskab for koncernen, hvor vi har formået at udnytte de særlige muligheder, der har været i markedet. Vi har den økonomiske styrke til at vækste og udbygge vores markedspositioner, og så har vi en igangværende coronakrise, en handelskrig og en kollapset oliepris, der gør vejen foran både tåget og uforudsigelig. Vi forventer derfor ikke at komme lige så flot i mål med 2020/21, selvom jeg må sige, at alle gruppens aktiviteter står stærkt positioneret til et spændende år, siger Torben Østergaard-Nielsen.

Selfinvest’s egenkapital er med udgangen af 2019/20 vokset til 4,6 milliarder kroner.

Ved regnskabsårets afslutning beskæftigede Selfinvest koncernen mere end 2.500 medarbejdere.

Der er ikke oplyst regnskabstal fra Selfinvests underliggende selskaber.