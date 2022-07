Middelfart Sparekasse rykker også: Negative renter slut fra september

Indtil videre er der ikke andre pengeinstitutter med fynsk domicil, der har reageret på rentestigningen.

Hos Nordfyns Bank erkender udviklingschef Michael Kjærgaard, at det nok ikke lige er et område, man er firstmover på, men at man vil følge markedsudviklingen og formentlig lægge sig på mainstream.

Hverken Totalbanken eller Fynske Bank er vendt tilbage på TV 2 Fyns henvendelse. Begge steder holder man ferie i direktionen.

I Middelfart Sparekasse fremlagde de tidligere på året et rekordoverskud.