Midt i sit livs sorg over tabet af Kaj fandt Alice noget uventet

Til foråret har Alice Viby og en af de andre kvinder i gruppen planlagt en helt særlig tur.



- Else og jeg skal til Indien sammen. Egentlig var det meningen, at Kaj og jeg skulle have været på tur til Indien, men det blev aflyst dengang, fordi der ikke var nok tilmeldte, fortæller hun.

Alice Viby glæder sig over alle de oplevelser, hun får med sine nye veninder.

- Det er jo dejligt. Det er altid rart at have noget at se frem til. Så kommer man ud at opleve lidt, og så er hverdagen lettere.