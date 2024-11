Midtfynsk hjem for krigsveteraner udvider for ny målgruppe

Indtil nu har SUF Veteran & Beredskab været et forsorgshjem for PTSD-ramte krigsveteraner, men her i efteråret har stedet åbnet for og fået godkendelse til, at blandt andet også politibetjente og brandfolk kan søge hjælp her.

De seneste dage har medier og Politiforbundet haft fokus på PTSD-ramte politibetjente og den manglende hjælp til disse.

- Vi kan se, at de rammer og den støtte, som vi tilbyder PTSD-ramte krigsveteraner, også kan komme andre beredskabsfolk til gavn, siger Jesper Maigaard, forstander, SUF Veteran & Beredskab, i en pressemeddelelse.

Forsorgshjemmet fordeler sig på to afdelinger, som hver er ligger på store naturgrunde på Midtfyn. Veteranerne får hver deres egen bolig, tilbud om forskellige aktiviteter og socialfaglig støtte til at få en almindelig hverdag til igen at fungere.