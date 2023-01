Mikkel Bjørn i spil som Vermunds afløser - men formandsrygter splitter det fynske bagland

Nye Borgerliges fynske byrådspolitikere er uenige, om deres fynske spidskandidat kan bære ansvaret af en formandspost i partiet.



Som næstformand i gruppen er Mikkel Bjørn i spil til at skulle bære fanen videre, efter Pernille Vermund tirsdag offentliggjorde, at hun ikke ville genopstille som formand for det parti, hun selv har været med til at starte.

Men opbakningen er ikke entydig i det fynske bagland.

De tre fynske byrådsmedlemmer fra Nye Borgerlige indtager vidt forskellige positioner i snakken om Mikkel Bjørn som formandskandidat.

Malte Jäger (NB), byrådspolitiker i Kerteminde Kommune, tror ikke, at 27-årige Mikkel Bjørn er helt klar til at tage så meget ansvar på sig.

Ifølge ham er der ”en million grunde” til ikke at stemme på det unge folketingsmedlem i tilfælde af, at han skulle stille op. Blandt andet hans manglende erfaring som politiker og hans til tider uigennemtænkte udtalelser, lyder kritikken fra Malte Jäger.

- Det kan jo være, at det at sidde i Folketinget gør noget godt for ham, at han bliver ældre og mere moden.

- Han har haft det med at komme til at sige nogle ting, som han måske ikke skulle have sagt. Og skrive nogle ting, som han måske ikke skulle have skrevet, og som han så har været nødt til at indrømme, at det var ikke så smart at sige, uddyber Malte Jäger.

Dygtig politiker

Lars Lillebæk (NB), der sidder i byrådet i Assens Kommune, vil ikke sige andet end, at den kommende formand både skal have politisk tæft og erfaring fra Christiansborg, mens Jonas René Jensen, byrådspolitiker for Nye Borgerlige i Middelfart, er mere åben over for at pege på Mikkel Bjørn.

- Jeg synes, man har brug for en person lidt ligesom mig selv. Jeg vil have nogen, der gør hvad de siger og siger, hvad de gør. Det skal være en, der står fast på sit ord, og en der ikke lader sig tryne.

- Mikkel Bjørn har vist, at han ikke ændrer sin holdning, selvom han er i vælten i pressen.

- Jeg kan ikke se, hvorfor han ikke skal kunne være dygtig nok.

Hvem Jonas René Jensen ender med at stemme på, vil han, trods sin forkærlighed til Mikkel Bjørn, ikke mejsle i sten, før han har hørt alle de kommende kandidaters argumenter.

- Det her er jo forholdsvis nyt, så jeg har ikke nået at snakke med alle endnu, siger han.

Oplagt kandidat

Flere eksperter peger på, at fynskvalgte Mikkel Bjørn har gode chancer for at bære fanen videre.

TV 2s politiske kommentator Hans Engell peger på Lars Boje Mathiesen som den oplagte afløser, men han ser dog en konkurrent i den unge nyvalgte Mikkel Bjørn Sørensen.

- Han vil nok komme i rimelig hård konkurrence med Lars Boje Mathiesen. Så det skulle være, fordi man siger, at man har brug for en helt ny profil, en helt anden type, en anden generation. En som kan give total skarphed i udlændingedebatten.

- Han har formentlig også ungdomsorganisationen bag sig (Mikkel Bjørn er tidligere formand for Nye Borgerliges Ungdom, red.), siger Hans Engell til TV 2 Fyn.

Altingets politiske redaktør Esben Schjørring peger også på Lars Boje Mathiesen som det åbenlyse valg, men ligesom TV 2-kollega Engell nævner han også Mikkel Bjørn som et tydeligt alternativ til formandsposten.



- Kendere af partiet peger på, at den nyvalgte Mikkel Bjørn sine unge alder til trods og totale mangel på Christiansborgerfaring også kunne være et bud. Han repræsenterer den meget nationalkonservative fløj i partiet, mens Boje Mathiesen, som også har en fortid i Liberal Alliance, er, ja, meget liberal, siger Esben Schjørring til Altinget.dk.

Splitte eller samle

Netop den uenighed og splittelse, som de tre fynske byrådsmedlemmer demonstrerer, kan blive Mikkel Bjørns store ulempe i en eventuel formandskamp. At han som formand risikerer at splitte partiet mere end han samler det, påpeger Hans Engell.

- Det er præcis den overvejelse, de skal ind i, og det er det, der kan føre til, at han kan sige, at han ikke stiller sig til rådighed. For hvis der er noget, som Nye Borgerlige ikke har brug for, så er det intern splittelse i partiet, siger Hans Engell.

Hans Engell vurderer, at Mikkel Bjørn vil kunne skabe en del opmærksomhed omkring partiet, hvis han bliver formand.

- Han vil i hvert fald kunne skabe en masse ballade. I udlændingedebatten står han med nogle standpunkter, som er meget, meget yderligtgående. Han har fra starten skabt furore og ballade internt. Så han vil skabe stor synlighed.

- Nu er spillet åbent, og det er ikke givet på forhånd, hvem det bliver, siger Hans Engell.

Stort savn

De fynske lokalpolitikere er ikke helt enige om opbakningen til den fynske spidskandidat, men partifællerne kan godt blive enige om én ting:

At det er en skam, at Pernille Vermund stopper som formand for Nye Borgerlige.

- Jeg er utrolig ærgerlig over, at hun går af. Men det var forventeligt. Hun har gjort en masse godt for partiet, men hun har hele tiden sagt, at hun ikke vil være levebrødspolitiker.

- Det bliver ikke nogen nem rolle at udfylde, siger Malte Jäger.

Det tilslutter Lars Lillebæk sig, selvom han heller ikke er overrasket over, at hun har valgt at stoppe som formand.

- Jeg er ked af, at hun vælger at gå af, fordi jeg synes, hun er en god formand.

- Helt grundlæggende har jeg dyb respekt for den beslutning, hun har truffet, uddyber han.

Mikkel Bjørn blev valgt ind i folketinget med over 800 personlige stemmer i Fyns Storkreds og sidder nu med flere ordførerskaber for partiet og som formand i Indfødsretsudvalget på Christiansborg.

Både i løbet af sin valgkamp, og efter han fik en stol i Folketinget, har Mikkel Bjørn fået stor opmærksomhed på internettet med til tider debatskabende opslag på sociale medier.

Senest har han været i mediernes søgelys, efter han udtalte, at han som formand i Indfødsretsudvalget vil tage højde for, hvilket land ansøgere kommer fra, når de skal have dansk statsborgerskab.

TV 2 Fyn har både tirsdag og onsdag forsøgt at få en kommentar fra Mikkel Bjørn, men han har ikke ønsket at udtale sig.