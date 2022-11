Mikkel er klar til at kæmpe for Nye Borgerlige: - Jeg kommer til at brage ind i en mur af modstand

- Det er jeg meget tilfreds med.

Sådan lyder reaktionen fra Mikkel Bjørn, nyvalgt folketingsmedlem for Nye Borgerlige, efter at partiet har fordelt posterne i den nye folketingsgruppe.

Han er blandt andet valgt som partiets nye retsordfører, kulturordfører, uddannelses- og undervisningsordfører. Og han mener, at der er brug for værdikrigere som ham i debatten.

- Folk der ikke bare følger strømmen blindt, men også tør udstikke en retning, som er anderledes end den, flertallet på Christiansborg udstikker.

Den 26-årige nyvalgte politiker har samtidig overtaget Mette Thiesens position som gruppenæstformand for Nye Borgerliges folketingsgruppe.

Mandag forlod hun partiet. Ifølge TV 2 på baggrund af en række episoder med hendes kæreste, som ifølge partiformand Pernille Vermund havde ageret truende og voldeligt over for en medarbejder i partiet.

Vil 'generobre' borgerlig kulturpolitik

Den fynskvalgte politiker, der har planer om snart at flytte fra Randers til Nyborg, har nogle klare mål for, hvilke aftryk han vil sætte de næste år.

På retsområdet vil han 'sikre lov og orden i Danmark'.

- Der er en tendens til, at grove kriminelle bliver straffet mildt. Vi har nogle boligområder, hvor der er lovløshed fra tid til anden. Det er ikke hensigtsmæssigt.



Han vil 'generobre den borgerlige kulturpolitik'.

Og så vil han have undervisnings- og uddannelsespolitik til at handle om 'substans, saglighed, viden og erfaring'.

- I stedet for den identitetspolitiske wokeisme, vi ser på universiteterne, siger han og peger på, at eksempelvis køn og hudfarve er genstand for politisk ideologiske holdninger på universiteterne.

- Jeg sætter sindene i kog

Mikkel Bjørn forventer at møde modstand. Ifølge ham skal man 'ikke skal læse meget på twitter' for at vide, hvad venstrefløjen mener om ham.

- Jeg kommer til at brage ind i en mur af modstand. Men det er en opgave, jeg tager på mig.

I valgkampen har Mikkel Bjørn gjort sig bemærket på blandt andet platformen Twitter med opslag, der har affødt reaktioner fra en række brugere. Blandt andet med opslaget her: