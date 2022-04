Mildere vejr tirsdag - men nyd det, mens det varer

I de tidlige morgentimer vil temperaturerne ligge omkring frysepunktet. Her vil der også være mulighed for enkelte byger, og de våde vejbaner og kolde temperaturer giver risiko for drilsk trafik, fortæller TV 2 Vejret.

Der er også mulighed for, at fynboerne kan opleve tøsne og slud, men intensiteten af nedbør og regnbyger er størst i formiddagstimerne.

Mere sol og varme

I løbet af dagen stiger temperaturerne, og hen på eftermiddagen kan de nå op på omkring syv til otte grader.

Mandagens kraftige blæst, der blandt andet gav problemer med trafikken på Langelandsbroen, er aftagende, og holder sig i vest-sydvestlig retning.

Samtidig er der mulighed for indimellem at spotte solen, og det betyder, at fynboerne generelt set kan forvente mere forårsagtigt vejr tirsdag, selvom det stadig er koldt for årstiden.