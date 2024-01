Miljøstyrelsen udsteder to påbud til Nordic Waste

Miljøstyrelsen har udstedt to påbud til virksomheden Nordic Waste A/S i sagen om et miljøskadeligt jordskred.

Det skriver Miljøministeriet i en pressemeddelelse søndag.

I det ene påbud stilles der krav om, at Nordic Waste skal stille økonomisk sikkerhed for de forventede omkostninger for at forhindre, at jordskreddet forårsager miljøskade i Alling Å.

Det andet påbud handler om, at virksomheden skal lave foranstaltninger til at sikre miljøet.

Senest mandag klokken 16 skal virksomheden fremlægge dokumentation for økonomisk sikkerhedsstillelse, skriver ministeriet.

De to påbud kommer, efter at Nordic Waste fredag indgav en konkursbegæring.