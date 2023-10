Miljøstyrelsens målinger skal forudsige oversvømmelser

Miljøstyrelsens målinger i vandløb landet over vil i fremtiden hjælpe DMI med at forudsige oversvømmelser i vandløb.



DMI er i øjeblikket ved at opbygge et nyt varslingssystem for oversvømmelser.

Frem mod 2026 opbygger DMI i samarbejde med andre myndigheder et varslingssystem for oversvømmelser, og en første version af den samlede løsning forventes at være klar i løbet af 2025.

"Varslingssystemet skal hjælpe beredskab og borgere med at reagere i tide, når der er risiko for oversvømmelser ved f.eks. skybrud, stormflod, kraftig regn eller længerevarende regn", skriver DMI på sin hjemmeside.