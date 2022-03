Mille Kieler Jensen kåret som Årets Fynske Fund

Det unge ishockeytalent er til daglig førsteholdsmålmand i Odense Ishockey Klub, der afsluttede sidste sæson på tredjepladsen i kvindeligaen.

- Mille er et vigtigt omdrejningspunkt for kvindeholdet i Odense og jeg vil sige, at Mille har de egenskaber der skal til for at være blandt de 2-3 bedste målmænd i landet, siger René Baltzer Madsen, cheftræner for kvinderne i Odense Ishockey Klub.

Mille Kieler Jensen kom til Odense Ishockey Klub i 2013, hvor hun siden, med undtagelse af 2019/2020 sæsonen, har tørnet ud for den odenseanske klub. Mille Kieler Jensen var med i truppen, da kvindernes ishockeylandshold i november sikrede sig en historisk OL-billet.