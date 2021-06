Milliardaftale giver sikkerhed for fynske trafikprojekter: - Afgørende vigtigt, mener borgmester

- Til gengæld er der sikkerhed for det, fordi det er så bredt et forlig. Vi kan regne med det. Nu kan vi byplanlægge også i forhold til motorvejen. Der er jo mange borgere derude, der er i limbo omkring støjen.

- Også i forhold til letbanen, hvor vi kommer tættere på at sende et sikkert signal om, hvad der kommer til at ske i forhold til Vollsmose, siger Peter Rahbæk Juel.

Var i tvivl om statstilskud til letbanen

I alt er der i Infrastrukturplan 2035 afsat 581 millioner kroner til etape 2 af Odense Letbane. For uden de penge fra staten, havde projektet stået et helt andet sted.

- Det er vigtigt. Vi har hele tiden vidst, at hvis vi skulle realisere letbanens etape 2, så er det afgørende vigtigt, at der kommer penge fra staten. Og nu skal vi jo lige se det eksakte beløb og omstændighederne, men det tyder på, med det beløb, der kommer, at så kommer det i hvert fald ikke til at gå ud over velfærden. Så passer det med det, vi har sparet op. Så brikkerne falder på plads, og det er afgørende vigtigt, siger Odense-borgmesteren.