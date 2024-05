Milliarder på vej til kommunerne i "historisk aftale"

Regeringen og KL er enige om aftalen for næste års økonomi. Den løfter den kommunale serviceramme med 3,4 milliarder kroner i 2025.



- Aftalen er det største løft af kommunernes driftsøkonomi i 15 år, siger finansminister Nicolai Wammen (S).

Det betyder, at kommunerne samlet set næste år kan bruge 3,4 milliarder kroner mere på serviceområdet, der dækker driften af eksempelvis skoler, ældre og daginstitutioner.

- Vi står med en historisk aftale, der giver kommunerne nogle muligheder, som vi ikke har haft i en lang årrække. Velfærden står ved en skillevej, og vi har nu valgt det spor, hvor vi kan begynde at styrke og udvikle velfærden, siger Martin Damm (V), formand for Kommunernes Landsforening og borgmester i Kalundborg Kommune.

Ved præsentationen bliver spurgt ind til, om aftalen betyder, at borgere konkret vil kunne se forbedringer allerede fra næste år på velfærdsområder, hvor kommunalbestyrelser har måtte spare.

Der er stadig udfordringer, og ikke alle kommuner kommer til at kunne løse alting. Det er et langt sejt træk, men samlet giver aftalen mulighed for mere end at holde skindet på næsen, lyder det fra Martin Damm (V).