Millionbeløb til Campus Faaborg: - Nu kan vi lave nogle af de ting, vi har haft i støbeskeen

Håbet om at fastholde flere unge i Faaborg-Midtfyn, når de er færdige med grundskolen, har fået sig en saltvandsindsprøjtning i form af en bevilling på 2,7 millioner kroner fra Region Syddanmarks udddannelsespulje.

- Det her giver os mulighed for at lave nogle af de ting, vi har haft i støbeskeen i efterhånden flere år, siger Jesper Hasager Jensen, der er formand for Campus Faaborg og rektor på Faaborg Gymnasium.



Pengene skal blandt andet gå til at foreberede undervisning på den nye erhvervsuddannelse, der åbner i Faaborg til sommer. Svendborg Erhvervsskole, der er en del af samarbejdet Campus Faaborg, flytter til august grundforløbet inden for linjen teknologi, byggeri og transport til Faaborg.