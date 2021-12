Millioner af selvtest skal sikre coronasikker skolegenåbning

Flere børn skal vaccineres, og så skal de teste sig selv for coronavirus, inden skolerne efter planen genåbner 5. januar.

Det er budskabet fra børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) på et pressemøde tirsdag.

- Vi kan ikke udstede nagelfaste garantier under en pandemi, men til forskel fra sidste år står vi i en anden situation i år.

- Derfor forbereder vi skoleåbninger 5. januar, siger ministeren på pressemødet i Eigtveds Pakhus.

Eleverne i grundskolen har været hjemsendt siden 15. december, og der er lavet en plan for deres tilbagevenden til skolerne.

Flere vacciner og selvtest skal sikre, at planen holder, lyder det fra ministeren.

Der er således indkøbt i første omgang otte millioner selvtest, der nu er på vej ud til landets 98 kommuner.

- Vi forventer, at alle kommuner i dag eller i morgen - og senest den 23. december - skulle have den første andel af de otte millioner test, der nu er på dansk jord, siger kontorchef for Børn, Unge og Folkeskole Peter Pannula Toft, Kommunernes Landsforening.

Det er planen, at selvtest skal kunne afhentes i kommunerne.

I alle tilfælde får forældrene besked via den digitale skoleplatform Aula.