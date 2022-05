Millioner er fordelt til to fynske læreruddannelser

- Vi vidste, at pengene var afsat, men vi har ventet på udmøntningsbetingelserne. Men den konkrete udmøntning af midlerne skal vi have regnet på og drøftet med vores kollegaer, hvordan vi håndterer i praksis, siger Jens Mejer Pedersen og tilføjer:

Længere arbejde

Regeringen bad i efteråret 2020 en udviklingsgruppe om at komme med forslag til, hvordan fremtidens lærere skal uddannes, og det er den, man håber at kunne bruge de afsatte millioner til at gøre klar fra det nye skoleår.

Der har løbende været et længere udviklingsarbejde i gang mellem de politiske partier, professionshøjskolerne og KL for at få landet aftalen om den nye læreruddannelse.

Ifølge Jens Mejer Pedersen havde man regnet sig frem til, at det ville koste cirka 200 millioner kroner årligt at skabe de rigtige rammer, og det er det beløb der i finansloven er blevet til 125 millioner kroner.

- Så nu mangler vi jo en konkret udmelding på, hvad det er, man skal udelade i forhold til det oprindelige ambitionsniveau, siger rektoren og fortsætter:

- Men vi håber på, at der snart bliver landet en konkret aftale og fra på mandag går vi i arbejdstøjet og finder ud af, hvordan vi skal bruge midlerne. For politikernes ønske er jo, at pengene skal gå direkte til noget, de studerende mærker, fastslår Jens Mejer Pedersen.

Fyn er ved at udvikle sig til en større udannelsesø. I marts i år blev der indgået en aftale for udflytning af uddannelser, som blandt andet betyder en ny filmuddannelse på Fyn og en ny læreruddannelse i Svendborg.