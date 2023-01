Millioner mod lange ventelister: OUH-professor skal tage livet af dyre udeblivelser

Men hvis Danske Patienter skal pege på steder, hvor der kan gribes ind her og nu for at få bugt med nogle af udeblivelserne, så har direktør Morten Freil flere gode bud.

Blandt andet kan man sikre, at patienterne får nogle påmindelser om deres aftaler.

- Og så også sikre, at man rent faktisk får aftalt med patienten nogle tidspunkter, der passer ind i patientens hverdag. Det er jo også vanskeligt for patienter, at skulle tage fri fra arbejde.

- Det ved vi er en af grundene til, at nogle patienter ender med at udeblive, fordi de pludselig bliver indkaldt og ikke kan fortælle chefen, at de skal til undersøgelseskontrol.

- Det er sådan nogle ting, man skal kigge på, siger Morten Freil.

Han afviser at indføre bøder ved udeblivelse, som man kender dette fra andre steder i sundhedssystemet.

- Det skal man i hvert fald ikke satse på, for bøder kan føre til uhensigtsmæssig adfærd og ulighed, siger Morten Freil.

For et par uger siden kunne vi fortæller, at man specifikt på Ortopædisk afdeling på OUH i Odense bokser med ventetider fra 70 uger til over to år.

Her har man fået hjælp fra Sygehus Lillebælt i Middelfart, hvor tre operationssygeplejersker er kastet ind i kampen.