Millioner på vej til handlingsplan mod partnervold

I alt har regeringen i en aftale med de fleste af folketingets øvrige partier afsat 947,7 millioner kroner i perioden fra 2023 til 2026.

Pengene fordeles på social-, ældre-, sundheds-, beskæftigelses-, undervisnings-, ligestillings- og kulturområdet.

Det betyder blandt andet midler til initiativer der kan hjælpe mennesker med handicap, udsatte familier og folk der står udenfor arbejdsmarkedet.

- Så prioriteres der også midler til psykiatri, til ældreområdet og til en samlet handlingsplan mod partnervold og partnerdrab med henblik på forebyggelse og tidlig opsporing og hjælp til voldsudsatte og deres børn og til voldsudøverne, siger social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S).

Flere ulykkelige tilfælde af partnerdrab på Fyn

For Regeringen er i aftalen også blevet enig med samtlige partier i Folketinget, på nær Nye Borgerlige, om at afsætte 136,1 millioner kroner til at bekæmpe partnervold og ikke mindst partnerdrab.

Her på TV 2 Fyn har vi flere gange kunnet fortælle om ulykkelige situationer med drab på både partnere eller tidligere partnere og børn.

I april sidste år blev en 73-årig mand fængslet for drab på sin 72-årige hustru i Svendborg, og i sidste uge slog en mand sin kone ihjel i Otterup og begik selvmord bagefter.



Pengene, der er afsat, skal blandt andet bruges til indsatser for børn, der er vokset op i familier med vold.

Men der er også afsat penge til en indsats overfor dem, der har begået volden, så de kan ændre handlingsmønster.

Og så vil der være fokus på forebyggelse af vold i familier.

- Det gør vi, fordi vold og partnerdrab er et stort problem. I hele Danmark, men i særdeleshed også på Fyn. Det er vigtigt, at vi får brudt de onde cirkler, at både voldsudøvere og voldsofre får den rette hjælp, så volden ikke eskalerer, siger Moderaternes socialordfører Rosa Eriksen.

Glæde i Odense

Nyheden fra Christiansborg om midler til bekæmpelse af partnervold bliver godt modtaget i Odense Kommune.

- Indtil nu har handlingsplanen primært været et stykke papir, som vi har arbejdet ud fra som kommuner i at tilpasse vores indsatser. Men nu kommer der også penge bagved fra staten, sådan så vi kan booste det, vi gør, endnu mere, for at sikre alle de kvinder især, der bliver udsat for vold, siger beskæftigelses- og socialrådmand Christoffer Lilleholt (V).

Der har tidligere været kaldt på handling. Den tidligere ligestillingsminister, Trine Bramsen (S), iværksatte arbejdet med en national handlingsplan.

- Der er altså behov for, at vi får åbnet øjnene for den her problemstilling i Danmark. Vi kan ikke være bekendt, hverken overfor kvinderne eller de mænd, der bliver udsat for vold, at vi bliver ved med at rende rundt med skyklapper på og bilde os ind, at det (volden, red.) er noget, der tilhører privatlivets fred, sagde Trine Bramsen i april sidste år.

Odense Kommune har i forvejen styrket indsatsen. Blandt andet med penge fra Socialstyrelsen.

Nu kan kommunen satse endnu mere på for eksempel tidlig opsporing.

Hvordan spiller denne handlingsplan samme med de indsatsr, der allerede ligger i kommunerne?

- Jeg synes, at den spiller rigtig godt sammen, så vi netop kan få styrket indsatsen. Jer er utrolig glad for, at Odense Kommune har taget det her op, og at vi nu kan styrke indsatsen endnu mere, så det bliver en god, stabil indsats, siger Rosa Eriksen.

Ambulant behandling

Et af de konkrete mål, man har i Odense Kommune, er at tilbyde ambulant, forebyggende behandling. Altså hjælp, uden man behøver at flytte til et krisecenter.

- Det, vi godt kunne tænke os, er, at tilbyde endnu mere hjælp i hjemmet, så man ikke skal indskrives på et krisecenter og sige farvel til sin familie og måske tage sine børn ud af skolen og komme ind på en sikret institution. Men tværtimod få hjælp i hjemmet, der hvor det kan lade sig gøre, og der hvor man stadig kan bo sammen med manden, siger Christoffer Lilleholt.

Hvis du selv går og har det svært, så kan du kontakte Livslinien og få hjælp på 70 20 12 01



I december fortalte TV 2 Fyn om Odense Kommunes indsats mod partnervold.