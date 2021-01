Millioner til fynske minkavlere: Det var ikke meningen, danskerne skulle betale min gæld

Staldene er tomme på Jens Jensens fire minkfarme nær Ørbæk på Østfyn. De sidste mink er ved at blive pelset, og når det er sket, har minkavleren samtidig slagtet sit erhverv.

Derfor skal Jens Jensen ligesom resten af landets minkavlere kompenseres økonomisk, har flere partier bestemt.

- Jeg vil ikke betegne det som at vinde i Lotto. Vi har ikke set nogle penge endnu. Der er også en tempobonus, vi blev lovet, for hurtig aflivning. Vi har ikke set en krone af den endnu, fortæller Jens Jensen til TV 2 Fyn.

Mandag besluttede regeringen sammen med SF, Radikale, Venstre og Liberale Alliance at kompensere de danske minkavlere, der i november blev beordret at slå alle mink ned, for op imod 19 milliarder kroner.

De allersidste mink er ved at blive pelset på farmen i Ørbæk. Når det er sket, nedlægger Jens Jensen både stalde og produktion. Foto: Natacha Djervad

I gennemsnit får hver avler 11 millioner kroner per farm.

- Vi kan få indfriet noget gæld, men det var ikke meningen, at de danske borgere skulle betale min gæld. Min virksomhed var bygget op, så jeg selv kunne indfri min gæld, men i den situation, jeg står i nu, er det umuligt, fortæller Jens Jensen.

Konservative ude

Sammen med Enhedslisten, Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti valgte Konservative at trække sig fra minkaftalen.

Den 19 milliarder dyre aftale lægger nemlig op til, at størstedelen af minkavlerne helt afvikler deres virksomhed - og så skal de kompenseres for både tabt indkomst frem til 2030 og nedrivning af stalde ligesom følgeerhverv som pelserier og fodervirksomheder også kompenseres.

De 60 millioner kroner, der er afsat til en såkaldt dvaleordning, hvor minkavlerne kan starte farmene op igen om et år, er simpelthen for lidt, mener partiet.

- For det første er det en meget dyr aftale, og for det andet får man ikke taget hånd om de minkavlere, som gerne ville have fortsat. Hvis man havde lavet en god dvaleordning, ville flere formentlig have valgt den.

- Det ville være blevet billigere for statskassen, og det ville have betydet, at man ikke havde udryddet et helt minkerhverv i Danmark, fortæller Mai Mercado (K) til TV 2 Fyn.

Minkavl udryddet

SF's Karsten Hønge er dog glad for, hvis dvaleordningen, som Konservative ikke mener er god nok, betyder, at der ikke vil være minkavl i Danmark fremover.

- Jeg synes ikke, at den måde, man behandler mink på i ganske små bure, er en måde at holde husdyr i Danmark, siger han.

Derfor har SF stemt for aftalen, selvom han erkender, at det er mange penge, der nu fosser ud af statskassen.

- Jamen, det er da mange penge. Men der må man også sige, at når vi fra samfundets side af nedlægger et erhverv, hænger vi også på ansvaret for at betale den regning.

- Det er mange penge, men hvis ikke SF havde været med, kan jeg garantere, at beløbet havde været langt højere - det er også derfor, at flere borgerlige partier ikke ville være med i aftalen, fordi for dem, var der ingen grænser for, hvad de synes, de skulle rage ind i den her aftale, fortæller Karsten Hønge.

Der kan fortsat gå lang tid, før Jens Jensen får udbetalt sin kompensation og kan betale sine kreditorer ud, men ifølge fødevareminister Rasmus Prehn (S) vil man begynde at udbetale tempobonussen til februar.