Millionoverskud: Fynsk hotelkæde drømmer om nye hoteller

Den familieejede hotelkæde, Milling Hotels, der ejer ti hoteller rundt om i Danmark, fik et overskud på 35 millioner kroner før skat i 2023.

Det er stort set på niveau med overskuddet i 2022. Koncernen har nu en egenkapital på 207 millioner og 130 medarbejdere omregnet til heltidsansatte.

- Vi betragter stadig resultatet for 2023 som en rekord på trods af, at det er en smule mindre end 2022. Årsagen til, at vi lander lidt under denne gang, er nemlig øgede udgifter blandt i forhold til øgede personaleomkostninger, siger Jan Milling i en pressemeddelelse. Han driver og ejer kæden sammen med hustruen Dorte Milling i en pressemeddelelse.

- Vi ved og kan se, at vores forretning støt vækster på både private bookninger, firmabookninger og hele vores konferencedel. For os er der godt gang i hjulene, og det betyder også, at vi igen føler os meget klar til at investere i endnu et hotel, der kan styrke kæden. Gerne i det jyske, som er et stærkt marked for os. Men det bliver kun, når vi finder det helt rigtige, siger Jan Milling.