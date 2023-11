- Det er en fin aftale, vi er meget glade.

Sådan siger formand for FilmFyn, René Szczyrbak, om den nye aftale, der sender 78 millioner til den danske filmbranche.

Støtten giver ifølge formanden FilmFyn mulighed for at fortsætte med flere hestekræfter, når nye film skal gøres til virkelighed.

- Nogle projekter er lang tid om at blive til noget, så det her giver ro i maven for alle.