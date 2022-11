Mindeord om Jesper Vorre Rasmussen

Jesper Vorre Rasmussen var en rigtig dygtig journalist, og han var en strålende redaktør. Nu er han her ikke mere, men på trods af Jespers klare faglige egenskaber, er de lige nu sekundære.

Jesper sov stille ind på Odense Universitetshospital fredag 11. november klokken 19.20. Omgivet af sin nærmeste familie, forældrene Erna og HC, broderen Kasper og de mange nære venner.

Rammende for den Jesper var, havde han i ugerne op til fundet fred med sin egen situation og kerede sig i stedet om familien og den store kreds af nære venner og tidligere og nuværende kolleger. Trods en fremskreden sygdom kunne Jesper ikke lade være med at bruge sin stadigt mere begrænsede energi på at passe på dem, han holdt af og elskede.

For Jesper var før alt andet et sjældent godt menneske. Et menneske, som med oprigtig nysgerrighed og instinktiv tillid til andre, satte et enormt aftryk i dem, der mødte ham. Jespers evne til at etablere og fastholde tætte relationer er inspirerende. På den måde var han et gigantisk forbillede. Jesper passede på sine gamle venner fra Vestfyns Gymnasium, og han fastholdt tæt kontakt til den store amerikanske familie, som Jesper blev en del af som udvekslingsstudent i 1987 i New Castle, Pennsylvania. Jesper besøgte familien i Pennsylvania stort set hver eneste sommer. Susanne, Jespers tidligere kæreste og meget nære ven, og hendes søn Marcus og søsteren Amalie, som Jesper ofte talte om med kærlighed og stolthed i stemmen, var en helt central del af Jespers liv.

For kollegerne og vennerne i de 16 år han var journalist, vært og redaktør på TV 2 Lorry og for os på TV 2 Fyn, som arbejdede sammen med Jesper som nyhedsredaktør fra august 2017 frem til sommer, hvor han blev syg, efterlader Jesper et stort tomrum. Som redaktør og kollega. Men først og fremmest som et menneske. Jesper var hævet over enhver tvivl den mest vellidte af alle på TV 2 Fyn. Det har været tydeligt at mærke i de seneste dage, hvilken betydning han har haft for alle på redaktionen.

Jesper var som ven og kollega af en helt særlig karat, som vi ikke støder på så ofte. Det er sådan vi vil huske og mindes ham i mange år fremover.