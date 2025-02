Mindre muh og mere mælk

Har prøvet det før

- Skuldren røg af led, men det er okay nu. Det tog lige et par minutter at få det tilbage igen. Men jeg tænker, at det er okay. Det har vi prøvet før, siger Adam Sørensen til TV 2 Fyn.

- Jeg fik en dyb bold, som jeg prøvede at nå, men det virkede som om, at målmanden også troede, at han kunne nå den. Så da jeg fik touch på bolden, slagtede han mig. Men jeg er okay, tilføjer han.

Adam Sørensen forventer, at han skal tilbringe mandag aften - og måske noget af tirsdagen - i selskab med OB’s fysioterapeuter og læge, der skal sikre sig, at alt vitterligt er ok.