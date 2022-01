Mindre stigninger: Fyn følger ikke det landsdækkende fald i smittetal

Mere ro på efter jul og nytår

Fredag blev der registreret 18.261 nye smittetilfælde med coronavirus på landsplan. Her er antallet af smittede dermed lidt lavere end de foregående dage, hvor der har været 25.000-28.000 daglige tilfælde.

Det kan betyde, der er mere ro og kontrol på epidemien efter jul og nytår, mener Viggo Andreasen, som er professor i matematisk epidemiologi ved Roskilde Universitet, ifølge Ritzau.

- Det er stadig et meget højt tal, men antallet af smittede er holdt op med at stige. Derfor er det et tegn på, at vi har nogenlunde styr på epidemien, siger han.