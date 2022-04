Minigolfklub har mistet en fjerdedel medlemmer: - Det er altid bekymrende

Flere årsager

Formand for Dansk Minigolf Union Leif Meitilberg mener, at medlemsfaldet på Fyn skyldes to faktorer.



- Vi har desværre en forening har været lidt for lang tid om at meldt deres tal ind ind (til DIF, red.), så de er ikke kommet ind på de officielle tal, siger formand Leif Meitilberg og fortsætter:

- Og så er en forening i Hasmark lukket.