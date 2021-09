Minister afkræves svar om hjælp til borgere med respirator

Kirsten Normann Andersen, sundhedsordfører fra SF, beder nu sundhedhedsminister Magnus Heunicke (S) om en plan for, hvad han vil gøre ved de omfattende problemer med at rekruttere hjælpere til at overvåge borgere, der har brug for støtte til at trække vejret fra en hjemmerespirator.

Det sker efter, at TV 2 Fyn har afdækket store problemer med netop at rekruttere hjælpere og har indhentet dokumentation for, at antallet af indlæggelser af borgere med en hjemmerespiratorordning har været stærkt stigende i Region Syddanmark de seneste to år.