Minister afviser hjælp til fynske havne: - De fatter det ikke, siger havneformand

Derfor havde han håbet på, at regeringen ville hjælpe til med finansieringen.

- Vi skal finde nogle penge. Og det er mange penge. Ellers lukker havnen. Den er totalt spoleret, så vi har kun en tredjedel af pladserne (til både, red.) tilbage, fortæller Henning Storm.

Morten Bødskov skriver i sit svar, at risikoen for skader er velkendte, og at "det er den enkelte havns ansvar at etablere og vedligeholde anlæggene med dette for øje."



Svaret kommer, efter Pia Kjærsgaard (DF) spurgte erhvervsministeren, om stormflodsordningen fremover også skal dække ødelagt havne- og kajanlæg.

Skuffelse hos lystbådehavnenes forening

Hos Foreningen af Lystbådehavne i Danmark (FLID) er sådan set enige med erhvervsministeren i, at havnene selv er ansvarlige for at sikre sig mod stormflodsskader. Men direktøren mener ikke, den forklaring holder denne gang:

- Havnene er bygget til at holde til utroligt meget. Man dimensionerer anlæggene til voldsomme hændelser, men det (stormfloden, red.) i oktober overgår det. Så jeg tror, det (stormfloden, red.) er kommet bag på mange, siger Jesper Højenvang.



Derfor bliver Morten Bødskovs beslutning heller ikke taget godt imod hos FLID.

- Som udgangspunkt er vi skuffede over at blive afvist uden mulighed for dialog. Vi kunne godt have tænkt os at kigge på muligheder for en anden løsning og en ændring på stormflodsordningen, siger Jesper Højenvang.



Til sommer vil Henning Storm fortsat gerne have gæster til Avernakø Havn. Derfor begynder oprydningsarbejdet under alle omstændigheder. Men havnen kommer ikke til at se ud som før, hvis ikke der kommet et økonomisk bidrag andet sted fra.



- Havnens broer og så videre er overskyllet med tang og skidt. Vi skal finde ud af, om vi kan slå nogle pæle ned igen og eventuelt placere en lappeløsning, så vi kan få flere pladser til sommer. Men det koster penge, siger formanden for Avernakø Havn.