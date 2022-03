Minister bøjer sig for kvægavlere: Nu må dyrene igen slagtes på marken

Reglerne, der ellers blev præciseret flere gange tilbage i 2019 og 2021, betød, at der ikke måtte foretages såkaldte gård- eller markslagtninger, medmindre der var tale om en nødslagtning.

Født og dør på engen

Nu er slagtning af kvæg på marken igen tilladt, når der er tale om "nødslagtning" af "uhåndterbare dyr". Det dækker typisk over slagtning af kødkvæg, der for eksempel afgræsser naturområder, og som ikke er i daglig kontakt med mennesker eller maskiner. Hvis dyrene skulle indsamles og køres med lastbil til et slagteri, ville det stresse kvæget unødigt til skade for dyrevelfærden og kødets kvalitet.

- De er ikke vant til den slags håndtering. De bliver født ude på engene og lever hele deres liv ude i det fri, så det er også her, de skal herfra. Derfor har det rigtig stor betydning, at det er her, det foregår, mener den fynske kvægavler.