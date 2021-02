Minister hives i nyt samråd om skandaleinterview: - Ligner en ren Trump

Da en Ritzau-journalist i starten af december befandt sig på forsvarsminister Trine Bramsens (S) kontor, sagde han noget i retning af: "Luk, dig gider jeg ikke tale med".

Sådan forklarede Trine Bramsen torsdag på en samråd om samarbejdet mellem hende og den nytiltrådte forsvarschef Flemming Lentfer.

Men ministerens udlægning er forkert, har Ritzaus ansvarshavende chefredaktør, Lars Vesterløkke, efterfølgende taget til genmæle. Han har personligt lyttet optagelsen af interviewet igennem og afviser, at der på noget tidspunkt bliver sagt noget der minder om dét, ministerens påstår.

Det er en af grundene til, at ministeren nu indkaldes til et nyt samråd om sagen, fortæller Lars Christian Lilleholt (V) til TV 2 Fyn.

Det kniber med tillid

Ministeren vil på det nye samråd blive spurgt, om ikke netop hun selv "opdigter historier for at skabe splid"? En beskyldning, som ministeren ligeledes rettede mod pressen på torsdagens samråd.

- Jeg frygter, at Trine Bramsen har tabt relationen til Forsvaret og sin egen autoritet og tilsyneladende løjet på samråd i går, siger Lilleholt og tilføjer, at det "ligner en ren Trump".

Har du tillid til forsvarsministeren?

- Arh... Det kniber i øjeblikket, hvor ministeren er kommet noget ud på tynd is, siger Lars Christian Lilleholt til TV 2 Fyn.

Forsvaret har 'fået nok'

Den penible sag om skandaleinterviewet har også vakt opsigt i Forsvaret. På forsiden af Berlingske fredag fremgår det, at soldater og officerer "har fået nok af Trine Bramsen".

Ministeren er gået for langt i bestræbelserne på at profilere sig selv, siger både menige soldater og højtstående officerer i Forsvaret til avisen. Og hun risikerer både at skade synet på Forsvaret og respekten for forsvarschefen på de indre linjer.

Særligt ministerens omtale af forsvarschefen som en "styrelseschef" vækker harme. For Forsvaret er meget mere end blot en styrelse, lyder et af argumenterne. Og dermed er forsvarschefen også meget mere end blot en "styrelseschef".

Trine Bramsen nævnte selv debatten om titlen på samrådet torsdag og skrev det senest i et opslag på Facebook onsdag.

- Forsvarschefen bliver jo på sin vis desavoueret offentligt, siger brigadegeneral Carsten Rasmussen til Berlingske.

Forsvarsministeren vil på baggrund af artiklen også blive bedt redegøre for, hvordan hun vil genoprette tilliden til Forsvarets ledelse, fortæller Lars Christian Lilleholt til TV 2 Fyn.

Minister stiller ikke op til interview

TV 2 Fyn ville gerne have forholdt Trine Bramsen udmeldingen fra Ritzaus ansvarshavende chefredaktør, hvor han afviser ministerens udlægning og indkaldelsen til et nyt samråd.

Hun har ikke ønsket at stille op til et interview, men har i stedet sendt et længere skriftligt svar, hvor hun gentager, at hun på ingen måde kan genkende, at der skulle være dårlig stemning på forsvarsområdet.

- Kritikken er mest af alt ærgerlig, fordi den fjerner fokus fra det stærke arbejde, der hver dag leveres fra medarbejdere, og de vigtige politiske forhandlinger vi står i, skriver hun.

Som det fremgår af videoklippet øverst i artiklen her, lød det efter samrådet torsdag fra forsvarsministeren:

- Jeg skal ikke komme ind på den nærmere dialog, det har jeg lige redegjort for inde på samrådet, men det handlede blandt andet om at sige: "Jeg gider ikke høre på dig. Luk". Det går altså ikke, når man møder op på en ministers kontor.

Alligevel har ministeren sendt et skriftligt svar til Ekstra Bladet, hvor det lyder:

- Hvad der konkret blev sagt, husker jeg ikke, hvilket jeg også har understreget.