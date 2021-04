Minister i samråd om dødsulykken på Storebælt: Undersøgelse af vinden er for længe undervejs

Tager man ovenstående citat for pålydende, siger Benny Engelbrecht, så må man forstå, at DB Cargo hele tiden har været klar over, at deres låsemekanismer ikke kunne holde.

- Udtalelserne fik mig til at tvivle på, om DB Cargo tager banesikkerheden seriøst nok, siger Benny Engelbrecht og tilføjer:



- Jeg synes, det er et rystende niveau af ansvarsfralæggelse, som DB Cargo lægger for dagen i denne sag. Der er ingen tvivl om, at det til enhver tid er jernbanevirksomheden, der har ansvaret for, at deres gods er fastgjort forsvarligt, siger transportministeren.

Efter artiklen i Ingeniøren har ledelsen i DB Cargo været indkaldt til møde med Trafikstyrelsen, oplyser ministeren. Her skulle de ifølge ham have beklaget udtalelserne.