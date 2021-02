Minister i samråd om skandaleinterview: Det minder om et diktatur, mener ordførere

For en lille uge siden dukkede en artikel op i netavisen OLFI, der dækker dansk sikkerheds- og udenrigspolitik.

Et interview med landets forsvarsminister, fynske Trine Bramsen (S), var "kørt helt af sporet," kunne man læse. Ja, faktisk var det gået så galt, at ministeren havde rejst sig og forladt lokalet. Hun følte sig ifølge en af sine presserådgivere ydmyget på eget kontor.

Egentlig ville journalisten gerne have interviewet den nytiltrådte forsvarschef, Flemming Lentfer, men Forsvarskommandoen betingede, at ministeren også deltog.

Da interviewdagen kom, var de fleste spørgsmål naturligt stilet til forsvarschefen. Det gjorde Trine Bramsen sur, har journalisten siden fortalt til OLFI. Ofte svarede hun, trods spørgsmålet ikke var til hende, eller dikterede, hvorvidt det var et passende spørgsmål eller ej.

Når forsvarschefen endelig gav sine svar, kiggede han ifølge journalisten på Trine Bramsen.

Den penible sag har fået Lars Christian Lilleholt (V) og Niels Flemming Hansen (K) til at kalde ministeren i samråd. Her skal hun redegøre for sine samarbejdsrelationer med Forsvarskommandoen - og specifikt den nye forsvarschef.

Bekymret for "diktatur"

Begge spørgere er medlemmer af Folketingets forsvarsudvalg og har udtalt, at episoden vidner om manglende tillid, og at noget er "helt, helt galt".

- Vi er i øjebikket i gang med at forhandle en pakke om indsatsen i det arktiske område. Derfor bliver vi nødt til at sikre, at der er tillid til forsvarschefen – og at forsvarschefen har ytringsfrihed og har mulighed for at tale frit, siger Lars Christian Lilleholt (V) og tilføjer:

- Den måde, ministeren reagerede på under det interview, tyder jo på det modsatte.

Den konservative Niels Flemming Hansen er nervøs for, at en "rådden" stemning i Forsvarsministeriet kan få konsekvenser for fremtidens vigtige forsvarsforhandlinger.

- Hvis der drives et diktatur – en ledelsesstil – hvor man ikke må udtale sig selvstændigt, så bekymrer det mig. For hvis der ikke er ytringsfrihed, og hvis ikke cheferne høres, hvad beror den faglige ekspertise så på?, spørger Niels Flemming Hansen.

De mange møgsager

Det er dog ikke alene den seneste episode beskrevet i netavisen OLFI, der skaber tvivl om dynamikken mellem Forsvaret og ministeriet. For som Niels Flemming Hansen formulerer det, har der var "kurrer på tråden" længe.

Bramsens ministerperiode har været præget af så mange møgsager, at en fuld gennemgang ville kræve en selvstændig artikel. Nævnes kan for eksempel redegørelsen fra Rigsrevisionen, der i december 2019 ryddede forsiderne.

Den viste, at medarbejdere i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse i årevis kunne bestille varer og tjenesteydelser uden andres indblanding. Forsvarsminister Trine Bramsen reagerede ved at sende et rejsehold til styrelsens hovedkontor og fritage to chefer for tjeneste.

I maj 2020 blev den tidligere hærchef Hans-Christian Mathiesen idømt 60 dages ubetinget fængsel for embedsmisbrug, pligtforsømmelse og videregivelse af fortrolige oplysninger.

Den 55-årige generalmajor var tiltalt for at have misbrugt sin stilling til at fremme sin kæreste - nu hustrus - karriere i Forsvaret. Han var også tiltalt for pligtforsømmelse ved at have givet kvinden adgang til sin tjenstlige indbakke i Forsvarets interne emailsystem.

Flere af sagerne er dog opstået og har været under opsejling under tidligere forsvarsministre, men er først kommet frem efter, at Trine Bramsen har sat sig i stolen som forsvarsminister.

En "rådden" stemning

Senere er historier om blandt andet mistrivsel, medarbejderflugt og strip på marinestation kommet frem. Og ifølge Niels Flemming Hansen berettes der nu om en så "rådden" stemning i Forsvarsmiinisteriet, at han som ordfører bliver nødt til at reagere.

- Lad mig bare siden det sådan, at det ikke er en ledelsesstil, jeg ville drive i min egen forretning, siger han om den seneste episode, som ministeren nu skal redegøre for på et samråd.

Trine Bramsen har til Berlingske udtalt, at hun ikke genkender den fremstilling af interviewet, som beskrives i OLFI.

- Han (journalisten, red.) har opfattet det som, at det skulle handle om, at der var modsætninger. Det har faktisk været et forsøg på at gøre lige det modsatte og signalere, at ledelse er en ting, vi bedriver sammen, og at vi i fællesskab vil løse Forsvarets problemer, siger ministeren til avisen.

Samrådet finder sted på Christiansborg torsdag klokken 9.