Minister: Langelandsbroen kan holde til den er 100 år

Det er langtidsholdbar bro, der binder Langeland og Siø sammen.

Faktisk er den så holdbar, at der først er behov for at bygge en ny omkring 2062, når broen er 100 år gammel.

- Vejdirektoratet siger, at den her bro kan holde i rigtig mange år. Det er jeg glad for, fordi jeg bruger den selv ofte, når jeg skal i sommerhus på Langeland, siger transportminister Benny Engelbrecht.

Udmeldingen kommer efter det fynske folketingsmedlem Erling Bonnesen (V) i oktober efterlyste en plan for broen. En sammentælling foretaget af Fyns Amts Avis viste i oktober, at der i løbet af de seneste 12 år er udført renovationer på broen for 202 millioner kroner.

Det igangværende arbejde på broen koster 17 millioner kroner.

- Alle broer skal løbende vedligeholdes. Hvis vi tager den gamle og nye Lillebæltsbro. De er begge blevet vedligeholdt. Vi laver løbende vedligehold på Storebæltsbroen. Det er ligesom en del af det at have et stort bygningsværk. Der er ingen grund til bekymring for den her bro, siger transportministeren.

Som at reparere en gammel bil

Bekymring var netop, hvad Erling Bonnesen udtrykte i forhold til broen for godt to uger siden.

- Nu er der brugt rigtig mange penge på at reparere den, og det er jo lidt ligesom, at reparere en gammel bil, og så forventer man, at den holder lidt endnu.

- Vi skal have en fremtidsplan for en sikker infrastruktur til Langeland. Det er jo helt afgørende for Langeland som samfund i hele det daglige liv, sagde han 25. oktober til TV 2 Fyn.

Har ikke pustet til ilden

Med svaret fra transportministeren er Erling Bonnesen dog mere rolig nu. Det siger han lørdag til TV 2 Fyn.

- Det giver jo tryghed for os allesammen, at når broen bliver færdigrenoveret, så er det en god, stærk, bro, som kan holde de næste mange år.

Du får så klart et svar fra Vejdirektoratet. Har du ikke pustet til ilden i forhold til, om broen kunne klare presset?

- Nej, tværtimod. Jeg er glad for, at jeg fik ministeren på banen. Så meget, at han springer i sin ministerbil og kører til Langeland for med egne øjne at besigtige broen, siger Erling Bonnesen.