Minister lovede hjælp - men nu skal Gitta igen betale naboernes skat

Det vakte opsigt i medierne, da det i marts kom frem, at Gitta Ravn fra Odense blev opkrævet ejendomsskat for 14 private ejendomme i Gartnerbyen, selv om hun kun ejer den ene.

Nu har Gitta Ravn igen fået en ekstra regning fra Odense Kommune på 54.000 kroner, skriver DR.

Til TV 2 Fyn siger Gitta Ravn.

- Grundlæggende har jeg det lidt skidt med det. Min retfærdighedsfølelse begynder at lide et knæk, fordi jeg bliver opkrævet for en grund, jeg aldrig har ejet.

- Jeg har ikke købt 1.785 kvadratmeter. Jeg har købt 151 kvadratmeter, og det er det, jeg skal betale skat af - og ikke mere, siger Gitta Ravn.



- Det er underligt

Grunden, Gitta Ravns hus ligger på, var tidligere en erhvervsgrund, men er nu udstykket til 14 private ejendomme.