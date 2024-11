Minister om kystsikring: - Der er steder, hvor vi ikke skal bygge

Vandet kommer, det har flere af de fynske kystbyer efterhånden sandet. Alligevel bygges der stadig tæt på havet og havnebassiner. Det til trods for stigende vandstande og stormfloder.

Derfor er der også god grund til at tage et kig på planloven, siger minister for byer og landdistrikter, Morten Dahlin (V).

- Vi går ind i tider, hvor vi skal være ekstremt varsomme med, hvor vi bygger langs vores kyster. Vi har aftalt at skærpe planlovens regler i forhold til det her byggeri.

Dermed siger ministeren, at reglerne skærpes der, hvor der er risiko for oversvømmelser.

- Der vil være steder, hvor vi fremtiden slet ikke skal bygge, og der vil være projekter, hvor der skal være en klimasikring allerede fra starten af, siger Morten Dahlin.