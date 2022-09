Minister om nødlidende busruter: Vi skal finde fælles løsninger

Transportminister Trine Bramsen (S) vil gerne slå det fast: Regeringen står hundrede procent bag den kollektive trafik.

Det siger hun, efter at Danske Regioner har sendt et nødråb om hjælp til den regionale bustrafik. Ifølge regionerne risikerer hver syvende busrute at måtte lukke. Det skyldes stigende brændstofpriser og manglende indtægter fra passagerer.

- Vi har brugt hundredvis af millioner af kroner på at holde hånden under vores kollektive trafik under corona, og det er, fordi vi vil have, at man skal kunne benytte sig af busser i hele landet, siger Trine Bramsen.

- Der må ikke herske tvivl om, hvor optagede vi er af den her dagsorden, siger hun.

Møde er planlagt

Ministeren henviser til, at der senere i september er planlagt et møde mellem regioner, kommuner og regeringen. Her skal kompensation til trafikselskaber for direkte følger af coronarestriktionerne i årets to første måneder diskuteres.

Af samme grund vil Trine Bramsen ikke søndag komme nærmere ind på, hvad regeringen vil gøre for at hjælpe de mange regionale busruter, der uden en økonomisk håndsrækning risikerer at måtte lukke.

- Samtidig med den kompensation, som vi har lagt op til, bliver trafikselskaberne også nødt til at gøre en indsats for at få deres tabte passagerer med om bord.

- Det skal ske i et samarbejde, siger transportministeren.

Regeringens støttepartier melder sig også klar til at hjælpe de regionale busruter. De ønsker, at en kompensation også skal hjælpe selskaberne med de stigende brændstofpriser, og ikke kun det tabte passagertal.

Enhedslisten foreslår, at finansieringen skal tages fra en kommende pakke til inflationshjælp.

- Der skal findes kompensation for coronarestriktionerne, der har ramt passagertallet – også hvis det strækker sig ind i 2023. Men de stigende brændstofpriser gør også et indhug i budgetterne, siger Enhedslistens transportordfører, Henning Hyllested.

SF vil finansiere hjælpen med et forslag, partiet kom med tidligere på ugen. Nemlig udspillet om at pålægge rederiselskabet Mærsk en særskat på 12 milliarder kroner. Det siger SF's landdistriktsordfører Karina Lorentzen til TV Syd.

De Radikale vil gerne have undersøgt, hvorfor passagertallet halter for de regionale busser, når tallet for togpassagererne i samme periode er steget.

- Men det er en samfundsopgave, at ruterne kører. Vi har taget det på os som land at sikre, at der er busruter i hele landet. Når der så sker noget uventet som stigende brændstofpriser og corona, så må vi gøre noget, siger transportordfører Rasmus Helveg Petersen (R).

Fire millioner afgange i spil

Tidligere på dagen kom det frem, at regionerne forudser, at der i 2023 vil mangle 279 millioner kroner til busdriften i de fem regioner.

Det svarer til 14 procent af regionernes samlede budget for kollektiv trafik, og kan betyde fire millioner færre bus- og togafgange i de fem regioner.

Ifølge næstformand for Danske Regioner og regionsrådsformand i Region Syddanmark Stephanie Lose (V) er situationen "meget alvorlig".

- Vi ved, at de busruter, der trods alt er økonomi i, fordi der er flere passagerer med busserne, typisk er i de større byer. Omvendt er der færre med ruterne i de tyndt befolkede områder, og det vil typisk være der, man vil skære, sagde Stephanie Lose.