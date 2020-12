Minister til minkavler: Tempobonus udbetales om nogle uger

Den nye fødevareminister Rasmus Prehn (S) lover, at tempobonussen til landets minkavlere er på vej.

- Jeg tænker, at det er nogle dage, som der kommer til at gå. Men jeg tør ikke love, at der ikke kommer til at gå nogle uger, for vi har set, at det har været meget mere kompliceret end som så, fortæller ministeren til TV 2 Fyn.

Landets minkavlere blev lovet en såkaldt tempobonus på 30 kroner per mink, der var aflivet inden 19. november.

Trækker på kassekreditten

Minkavler og formand for de fynske minkavlere Martin From nåede at aflive alle sine 65.000 mink inden deadline, og samlet giver det en bonus på 1.950.000 kroner, men udbetalingen lader vente på sig.

- Jeg trækker hårdt på mine kreditter og betaler rente i banken, og det koster selvfølgelig mig penge, at jeg ikke kan reducere mit træk på kassekreditten, fortæller Martin From.

Ifølge fødevareministeren arbejdes der på højtryk for, at kompensationen kan udbetales snarest.

- Jeg kan sagtens forstå, at han er utålmodig, han har også ventet for længe. Det skal gå meget hurtigere, men vi knokler en vis legemsdel ud af bukserne i forhold til at løse det her. Kammeradvokaten er på overarbejde for at håndtere det her, siger Rasmus Prehn.

Samtidig har ministeren en bøn til landets banker.

- Jeg vil gerne indskærpe og understrege over for bankerne, at jeg håber, de tænker over, at de ikke er alt for nidkære her i juletiden, men at de giver noget kredit, for der er udsigt til, at pengene kommer, fortæller Rasmus Prehn.

Op mod 17 millioner mink er blevet aflivet i Danmark.