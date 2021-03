Ministerium nægter at udlevere minknotat til Folketinget

Sundhedsministeriet var i efteråret sidste år i besiddelse af et notat, hvis indhold kan dokumentere, at minkvarianten cluster 5 ikke er farlig for mennesker.

Men Sundhedsministeriet vil fortsat ikke udlevere det pågældende dokumentet til Folketinget eller offentligheden.

Det skriver Berlingske, som har forsøgt at indhente det omtalte dokument.

Det samme har De Radikale. Ifølge sundhedsordfører Stinus Lindgreen har partiet forsøgt at få adgang til notatet tre gange de seneste to uger. Men uden held.

Temmelig problematisk

Ifølge Berlingske sendte Statens Serum Institut (SSI) notatet til Sundhedsministeriet 2. november 2020. Det var to dage før, danske minkavlere blev bedt om at slå alle mink ihjel.

Det betød også, at de fynske avlere, der var indehavere af 42 farme, hvor der ikke var konstateret smitte, skulle aflive deres dyr.

Sundhedsordføreren vil have kastet lys over sagen.

- Jeg synes, at det er temmelig problematisk, at vi ikke kan få de oplysninger, når de nu har ligget i ministeriet allerede inden pressemødet, siger Stinus Lindgreen til avisen.

Sundhedsministeriet har afvist Berlingskes anmodning. Ministeriet henviser til, at dokumentet skal bruges i forbindelse med et ubesvaret folketingsspørgsmål.