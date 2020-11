Ministersvar: Aflivning af mink kan koste op mod fem milliarder kroner

Regeringen vil aflive alle mink i Danmark og ifølge et ministersvar fra oktober kan det koste op mod fem milliarder kroner.

I oktober spurgte fynskfødte, men københavnsk valgte Carl Valentin (SF) ind til netop aflivning af samtlige mink i Danmark.

I et ministersvar fra fødevareminister Mogens Jensen (S) fra 28. oktober lyder den samlede pris på op mod fem milliarder kroner.

Erstatning og desinficering.

I erstatninger til minkavlerne kan det komme til at koste over 2,5 milliarder kroner.

"Det estimeres på baggrund af data for antal smittede besætninger pr. 21. oktober 2020, at såfremt alle danske minkbesætninger (ca. 1.100) aflives som led i smittebe-kæmpelse, vil det koste staten 2,3-2,8 mia. kr. i umiddelbare erstatninger til besætningerne for dyr og driftstab", lyder det blandt andet i svaret.

Udover udgifterne til erstatning fremhæver fødevareministeren også udgifter til rengøring og desinficering, efter minkene eventuelt er aflivet.

"Det estimeres, at udgiften til rengøring og desinfektion af de smittede besætninger pr. 21. oktober vil udgøre ca. 300 mio. kr. Såfremt alle besætninger i Danmark smittes og derfor skal rengøres og desinficeres, vil de samlede udgifter hertil kunne beløbe sig til ca. 2,4 mia. kr. Beløbet er usikkert, da det er baseret på et spinkelt erfaringsgrundlag og i øvrigt vil afhænge af tilrettelæggelsen af arbejde", hedder det i ministersvaret.

SF: Det rigtige valg

Carl Valentin fortæller til TV 2 Fyn, at han spurgte, netop fordi han anede, at en situation, hvor det kunne blive nødvendigt at aflive samtlige mink i Danmark, kunne opstå.

- Det var netop, fordi vi tænkte, at netop sådan et scenarie kunne opstå. I SF har vi været dybt bekymrede over smittespedringen af coronavirus blandt mink, siden det kom frem, at SSI frygtede, at det kunne have afgørende betydning for en fremtidig vaccine, siger Carl Valentin.

Der er 42 minkfarme på Fyn. De er fordelt på tyve avlere og er fordelt således. Odense: 4 minkfarme Nordfyn: 9 minkfarme Middelfart: 6 minkfarme Assens: 5 minkfarm Faaborg-Midtfyn: 3 minkfarme Langeland: 1 minkfarm Nyborg: 11 minkfarme Kerteminde: 3 minkfarme

Mette Frederiksen har på et pressemøde onsdag eftermiddag fortalt, at det er regeringens plan af aflive samtlige mink i Danmark.

- Det er selvfølgelig meget omfattende. For mig har det hele tiden siden være dødsdømt at sætte ny mink i verden efter pelsningssæsonen, så længe der er coronavirus i samfundet.

- Vi står i en situation, hvor en potentiel fremtidig vaccine kan risikere ikke at virke. Det vil jo betyde, at det kan sprede sig internationalt, så det er småting at skulle gøre det (aflive minkene red). Det er meget voldsomt, men man skal huske proportionerne.

Han mener, at hvis det ender med at koste de fem milliarder kroner, så er det pengene værd, situationen taget i betragtning.

- Det er rigtigt, at det er dyrt, men man skal huske konsekvenser af at lade være. Vi står i en situation, hvor vi skal prioritere folkesundhed. Økonomisk er det også den rigtige beslutning, for hvis man ikke gør det, kan man risikere at stå i samme situation næste år, og igen skulle betale kompensation til avlerne, siger han.'

Minkavlere: En sort dag for os alle

Udmeldingen fra regeringen onsdag eftermiddag var, at virussen covid-19 er muteret i mink, og mutationen udgør en risiko for, at fremtidige vacciner ikke vil have den ønskede virkning på covid-19.

I en pressemeddelelse har formanden for Danske Minkavlere, Tage Pedersen, reageret på udmeldingen.

- Vi skal selvfølgelig ikke være årsag til en ny pandemi. Vi kender ikke det faglige grundlag for denne vurdering og risiko - det har vi ikke fået indsigt i - men regeringens beslutning er en katastrofe for erhvervet og Danmark. Det er en de facto varig nedlukning og afvikling af pelsdyrerhvervet, og vi må umiddelbart se det som en ekspropriation af alle de berørte bedrifter og virksomheder. Det er alle disse menneskers livsværk, deres hverdag, deres arbejde, ja hele deres fundament, som fjernes. Det er en sort dag for os alle og for Danmark, skriver han.