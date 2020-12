Mink-besked fra Bruxelles: - Slip slanterne, Mette

Jeg forstår ikke, at regeringen ikke udbetaler de beløb, som Kommissionen allerede har godkendt Pernille Weiss (K), medlem af Europa Parlamentet

Regeringen kunne for længst have udbetalt erstatning til de danske minkavlere. Det siger medlem af Europa Parlamentet Pernille Weiss (K) til TV 2 Fyn.

- Det er både unødvendigt og uærligt, at regeringen ikke har udbetalt den tempobonus for lynaflivning af mink på 20 kroner og yderligere 10 kroner per mink i udsatte områder, som EU-Kommisionen har godkendt. Mette Frederiksen skal slippe slanterne nu, ellers ødelægger hun et helt erhverv, siger Pernille Weiss.

Hun reagerer på en artikel fra tirsdag, hvor fødevareminister Rasmus Prehn (S) i et svar til folketingsmedlem og fødevareordfører Erling Bonnesen (V) oplyser, at regeringen stadig afventer Kommisionens afgørelse, før man kan udbetale bonus.

Ifølge Pernille Weiss er det en unødvendig forsinkelse af sagen, da Kommissionen allerede har sagt god for, at den danske regering kan udbetale bonus uden at komme i konflikt med statsstøttereglerne.

I mellemtiden har regeringen besluttet at forhøje den oprindelige bonus fra 20 til 30 kroner og med yderligere 10 kroner i udsatte områder. Og det er en ny afgørelse fra Kommissionen til den forhøjelse, som regeringen venter på, siger Pernille Weiss.

- Minkavlerne har stadig ikke fået en krone, og jeg forstår ikke, at regeringen ikke udbetaler de beløb, som Kommissionen allerede har godkendt, siger hun.

Regeringen skal begynde at udbetale aflivnings-bonus til minkavlerne nu, mener Pernille Weiss.

Brev fra kommisionsformanden

Pernille Weiss modtog tirsdag et brev fra kommisionsformand Ursula von der Leyen. Et brev, som TV 2 Fyn også er i besiddelse af.

Heri skriver kommisionsformanden, at EU betragter covid-19 i minkbesætninger som en nødsituation, hvor EU i høj grad vil se lempeligt på statsstøttereglerne og giver medlemsstøtterne stor frihed til at finde erstatningsløsninger til minkavlerne.

Ursula von der Leyen oplyser samtidig, at godkendelse af hjælpepakkerne i gennemsnit er undervejs 16 dage i EU-systemet, og at man i øjeblikket er i tæt kontakt med den danske regering for at godkende en støtteordning, der bør være omhyggeligt designet for at være i tråd med den skade, der er sket, og den kompensation, der skal udbetales.

Taler regeringen med to tunger?

Ud over smøleri beskylder Pernille Weiss også regeringen for at tale med to tunger i minksagen.

- Jeg kan konstatere, at socialdemokraternes EU-parlamentsmedlem Niels Fuglsang sammen med andre meningsfæller aktivt arbejder for at få minkavl forbudt i hele EU. Jeg vil gerne vide, hvad Mette Frederiksen og fødevareministeren egentlig mener i den sag. Er forbuddet mod minkavl midlertidigt, eller vil regeringen helt afskaffe minkavl. Vil man helt afskaffe erhvervet, må det afspejle sig som en ekspropriations-størrelse, siger Pernille Weiss.

I et skriftligt svar til TV 2 Fyn skriver fødevareminister Rasmus Prehn (S):

- Jeg forstår til fulde den frustration, minkavlerne har. De skal naturligvis have den bonus, de er stillet i udsigt. De har løftet en enorm opgave for det fælles bedste. De har ofret deres livsværk. Derfor er regeringen i øjeblikket i dialog med EU-Kommissionen om, hvordan en sådan ordning kan skrues sammen. Det er helt almindelig procedure, så man sikrer, at alle bestemmelser overholdes, og at bonussen netop kan blive udbetalt.

