Mink bliver til fjernvarme: Nu ender aflivede dyr i din radiator

Op mod en million mink på Fyn skal aflives hurtigst muligt efter en mutation af coronavirus via mink er fundet hos 12 mennesker i Nordjylland.

Og aflivningerne er allerede startet tordag morgen hos flere fynske minkavlere. Blandt andet Martin From, der skal aflive sine 65.000 mink.

Men masseaflivningen af minkene giver lægger et stort pres på virksomheden Daka, der til dagligt destruerer og bortskaffer døde dyr. Så for at komme af med de op mod 12 millioner mink i Danmark har Fødevarestyrelsen lavet aftaler med flere forbrændingsanlæg om hjælp til at destruere aflivede mink. Blandt andet Fjernvarme Fyn.

- De normale kanaler har ikke kapacitet nok til at destruere alle de her dyr, så derfor har vi påtaget os at hjælpe myndighederne med at få dem bortskaffet på en forsvarlig måde, siger Jan Strømvig, der er administrerende direktør i Fjernvarme Fyn.

Kun raske dyr hos fjernvarmen

Forbrændingsanlægget har endnu ikke modtaget nogen mink. Men direktøren forventer, at der vil komme fire til seks containere med mink hver dag over de næste fire uger.

- Vi forventer, at den mængde mink vi kommer til at aftage, er op til knap ti procent af vores samlede affaldsmængde. Det er en pænt stor mængde, forklarer Jan Strømvig.

Det er ikke-smittede mink, der havner hos forbrændingen i Fjernvarme Fyn. De smittede mink kommer via de normale kanaler.

- Det er jo ikke noget, vi normalt gør hos os. Så vi har fået besked om fra Fødevarestyrelsen, at det kun er sunde eller raske dyr, der kommer her, fortæller Jan Strømvig.

Han forventer ikke de store udfordringer med afbrændingen af minkene, da de på Fjernvarme Fyn er vant til at håndtere mange forskellige affaldsprodukter. Men at brænde mink af hos et fjernvarmeselskab kræver dog lidt ekstra opmærksomhed.

- Det, vi har forstået, er faktisk, at minkene har en lidt højere brændværdi end det affald, vi normalt tager ind på anlægget. Så vi skal selvfølgelig lige holde øje med, at forbrændingen kører fornuftigt, siger Jan Strømvig.

Der er ikke konstateret coronasmitte i de fynske minkbesætninger.