Minkavler håber på rigsretssag: - De skal drages til ansvar

Torsdag var en foreløbig kulmination på et livsomvæltende forløb for Jens Jensen, der fornyligt er gået fra at være minkavler til at være campingplads-ejer.

Oplevelsen, hvor han for halvandet år siden blev bedt om at aflive sine 75.000 mink havde fået Jens Jensen til at se frem til torsdag, hvor Minkkommissionen afleverede sin beretning om forløbet.

- Hvem sidder og tar sådan en beslutning som er så grundlovsstridig – det skal have nogle konsekvenser, siger han.

Derfor var den tidligere minkavler også klar foran skærmen, da Granskningsudvalget i dag præsenterede resultatet af den langvarige undersøgelse.

- Der har jeg fulgt meget med for at prøve at finde ud af, hvorfor de gør som de gør.

Og da pressemødet begyndte, var den tidligere minkavler og nuværende campingejer, klar til at fælde sin dom.

- De skal drages til ansvar for det, de har gjort og det er muligvis en rigsretssag mod dem, der har brudt landets love og regler.

Straffen skal tages

Det formilder dog ikke Jens Jensen at Minkkommissionens beretning konkluderer, at statsministeren ikke var klar over, at hendes ordre var ulovlig, da hun gav den.

- Det er ikke nogen undskyldning, hun kunne have stoppet aflivningerne, men det gjorde hun ikke. Vi havde 11 dage til at aflive dyrene. På de 11 dage kunne de have fundet ud af, at det her ikke er rigtigt.

Og hvis et flertal i folketinget freder statsministeren, vil den skelsættende dag i november 2020 fortsat plage Jens Jensen.

- Det vil jeg ikke have det godt med, hun skal tage sin straf som alle andre.

For Jens Jensen personligt kan der gå år endnu før sagen er afsluttet. Først om et par år bliver hans tidligere farm takseret og først derefter kan han modtage sin erstatning.

- Der er mange minder i det og de vil stadig være der, men når bygningerne er væk bliver man ikke mindet om det hver dag.

Torsdag afleverede minkkommissionen sin 1649 sider lange afhandling på Christiansborg.