Minkavlerne venter på EU: - Det er grotesk

Man kan kalde os lidt skuffede over, at man ikke har bedre styr på tingene Martin From, formand for de fynske pelsdyravlere

De fynske minkavlere venter stadig på de penge, de blev lovet for at aflive deres mink hurtigt.

Det viser sig nemlig, at den såkaldte tempobonus først skal godkendes af EU, fordi der er tale om statsstøtte.

På Fyn er beløbet i nærheden af 30 millioner kroner, og en af dem, som endnu ikke har set en krone er Jens Jensen fra Ørbæk.

Læs også Utilfredse vindmølleejere føler sig snydt

Han slagtede sine mink hurtigt og har over 2,2 millioner kroner til gode.

- Jeg synes, det er så grotesk. Nu skal den derned og vende, siger en harm og tydeligt frusteret Jens Jensen.

I en pressemeddelelse fra 16. november virkede det som om, der var styr på lovgivningen bag tempobonussen, men fuld vished var der altså ikke.

Regeringen afsatte i samme ombæring 420 millioner kroner. Penge, der dog ikke kommer til udbetaling uden EU's godkendelse.

- Den gulerod, vi blev lovet, er ligesom forsvundet, siger Jens Jensen.

- Vi bliver ikke rigtig overraskede mere

Formanden for de fynske pelsdyravlere, Martin From, undrer sig over den lange ventetid. Han har selv knap to millioner kroner til gode.

- Det er som om, at der bare dukker nogle flere lag op, hvor man ikke har styr på det. Så vi bliver ikke rigtig overraskede mere.

- Men man kan kalde os lidt skuffede over, at man ikke har bedre styr på tingene, siger Martin From.

Fødevareminister Rasmus Prehn (S) har ikke ønsket at stille op til interview, men han har sendt et skriftligt svar til TV 2 Fyn, hvor han skriver:

- Jeg forstår til fulde den frustration, minkavlerne har. De skal naturligvis have den bonus, de er stillet i udsigt. De har løftet en enorm opgave for det fælles bedste. De har ofret deres livsværk.

Fødevareministeren tilføjer, at regeringen i øjeblikket er i dialog med EU-kommissionen om, hvordan en sådan ordning kan skrues sammen.

- Det er helt almindelig procedure, så man sikrer, at alle bestemmelser overholdes, og at bonussen netop kan blive udbetalt, skriver Rasmus Prehn videre.

Læs også Advarsel: Dårlige kopier af store pengesedler i omløb på Fyn

Martin From erkender, at det er rimeligt, at regeringen skal have det godkendt i EU, før pengene bliver udbetalt.

- Men de har så bare ikke orienteret om det, konstaterer Martin From.

Hos Jens Jensen fortsætter pelsningen frem mod den næste auktion, som holdes i februar. I mellemtiden hober udgifterne sig op.

- Jeg synes, vi har ventet længe nok. Vores regninger venter ikke med at komme. De kommer hele tiden, siger minkavleren fra Ørbæk.

EU-medlem: Der er en logik

Ifølge medlem af Europa-Parlamentet for Det Konservative Folkeparti Pernille Weiss burde der allerede nu være penge på vej til blandt andre Jens Jensen.

- Man har sådan set fået lov til at udbetale det første forslag til en tempobonus på 20 plus 10 kroner. Det er blevet godkendt, siger Pernille Weiss.

Siden godkendelsen er bonussen forhøjet til 30 plus 10 kroner.

- Logikken må jo være, at hvis man må med 20 plus 10 kroner, så må man sikkert også godt med 30 plus 10 kroner.

- Vi skal huske på, at vi har at gøre med et erhverv med nogle virksomheder, der virkelig står med en vis del i vandskorpen, og de har brug for, at der ikke er flere forhindringer end dem, der handler om at overholde loven, som står i vejen for dem, siger Pernille Weiss.

Men vil det ikke give mening, at de skal vente, til man er sikker på, at man nu må udbetale hele beløbet, inden man gør det?

- Jeg synes, at der er et rimelighedsaspekt som vejer meget, meget tungt og i og med, at man har fået lov til den første bonusmodel, og man nu beder om en korrigeret bonusmodel, der bare afviger 10 kroner, så er der jo alle mulige tegn i sol og måne på, at det får man også lov til at gøre.

- Så derfor bør man selvfølgelig handle med konduite og sørge for, at minkavlerne i hvert fald på dette punkt oplever, at systemet arbejder med dem og hurtigt, siger Pernille Weiss.

Tempobonussen udbetales til de minkavlere, der fik aflivet deres mink inden 19. november. I bonus er avlerne blevet lovet 30 kroner per aflivet mink.

TV 2 Fyn har også forsøgt at få et interview med erhvervsminister Simon Kollerup (S), men han har ikke haft mulighed for at deltage.

Læs også Restaurationsfagene er hårdt ramt: Her er brancherne, hvor flest er smittet