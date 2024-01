Minkerstatning stiger igen: Det samme gør Martins frustrationer

Selvom Martin From har forståelse for opgavens omfang, har ventetiden haft konsekvenser for den tidligere minkavler.



- Jeg kan godt forstå, at en del af det har taget lang tid. Især at få fundet rammen omkring hvordan det skulle foregå. Men når det er sagt, så var det jo planen at de første sager skulle være afsluttet, så vidt jeg husker, i starten af 2022. De blev så afsluttet cirka halvandet år senere.

Ventetiden på erstatningen medfører, at Martin From stadig er nødt til at vedligeholde sin tomme minkfarm.

- Det betyder at jeg ikke rigtig kan komme videre. Jeg vil jo gerne videre, men der er stadig en del af erstatningen vi ikke har fået. Også det psykiske i det. Det er ærgerligt at det skal tage så lang tid. Det er ikke sjovt at skulle gå og kigge på minkfarmen og vedligeholde den, indtil vi kender en dato for hvornår det skal rives ned, fortæller Martin From.

Professor i forvaltningsret fra Syddansk Universitet, Frederik Waage, mener også, at den lange ventetid er uhensigtsmæssig. Han fremhæver især det faktum, at minkavlerne er nødt til at fortsat at vedligeholde deres tomme farme.

- Man kan altid være bagklog. Men det billede vi står tilbage med nu, er at vi har at gøre med bureaukratisk ordning, hvor man blandt andet tvinger minkavlerne til at holde deres bedrifter kørende, selvom de ikke har nogen mink. Det er en meget omkostningstung ordning man har etableret, siger Frederik Waage og fortsætter:



- Det har taget så lang tid, at man nok kan diskutere, om det er den rigtige måde, man har foretaget en vurdering på.