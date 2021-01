Misbruger frygter corona: - Jeg beder bare om et stik i armen

De her mennesker, de bliver glemt hver gang Poul Struve Nielsen, redaktør, Hus forbi

Johnny Henriksen er mangeårig misbruger og i øjeblikket i nedtrapning for at komme ud af sit stofmisbrug.

- Vi har en kæmpe risiko. Det vil jeg sige, og vi trænger virkelig til hjælp. Vi trænger til den indsprøjtning, siger han.

Og "den indsprøjtning" er ikke narko eller nødvendig medicin i kampen om at komme ud af et helvede med misbrug. Det er en sprøjte med vaccine mod covid-19, 57-årige Johnny Henriksen håber på.

Hans og andre udsattes problem er, at de udover at være helbredsmæssigt i risiko for at blive alvorligt syge, hvis de smittes med coronavirus, står langt nede i vaccinekøen.

Johnny Henriksen forklarer, at han frygter, at han - hvis han bliver smittet - skal blive hjemme og derfor ikke kan få den daglige hjælp til sin nedtrapning.

- Jeg er oppe i alderen, så det vil nok påvirke mig noget kraftigere, og der er nogle, der er ældre end mig her, og de vil jeg aldrig kunne komme herind, siger han, da TV 2 Fyn træffer ham ved rusmiddelcenteret på Grønlandsgade i Odense.

- Vi frygter virkelig, at vi ikke kan få vores medicin. Det er meget vigtigt for os. Man bliver alvorligt syg, hvis man ikke får medicinen, forklarer Johnny Henriksen.

Han frygter samtidig, at folk vil ligge hjemme og dø, hvis de bliver alvorligt syge:

- Det kan jeg ikke leve med som medborger i det her samfund, så vi har virkelig brug for hjælp.

- Det er virkelig en kamp, og jeg håber og beder til, at der kommer en indsprøjtning til os, siger Johnny Henriksen.

Langt nede i køen

Poul Struve Nielsen, redaktør på de hjemløses medie Hus Forbi, vurderer, at de hjemløse og de udsatte står i kø som nogle af de sidste.

Han tror, at sundhedsminister Magnus Heunicke (S) har glemt at spørge Socialministeriet, da retninglinjerne for, hvem der først skal vaccineres mod coronavirussen covid-19 og i hvilken rækkefølge resten af befolkningen skal vaccineres.

Redaktøren peger på rapporter, som viser, at de socialt udsattes og de hjemløses helbred er så dårligt, at de dør 19 år før gennemsnitsdanskeren.

Johnny Henriksen er misbruger på afvænning. Han har med egne ord misbrugt "praktisk talt alt". Han har i dag et lavt immunforsvar og frygter at få covid-19. Foto: Flemming Ellegaard

Det er ifølge Poul Struve Nielsen samtidig en lille befolkningsgruppe på mellem 4.000 og 8.000 mennesker

- Så hvis man ser på det store antal vacciner, der bliver brugt hver dag, så er det jo en dråbe i havet. Men de her mennesker bliver glemt hver gang, siger han.

Det vil være socialt ansvarligt, og det skal ske nu Brian Dybro (SF), rådmand, Odense Kommune

Han tilføjer, at han troede, de hjemløse var i risikogruppen for dem, der skulle vaccineres først. Man kunne nemlig have betragtet bosteder på samme niveau som plejehjem.

- Det var min første tanke, at de kommer med, men så vidt jeg kan se, er de nummer ti.

- Det skyldes blandt andet, at man skærer ved 65 år i alder. Hvis det er en udsat eller en hjemløs, vi taler om, så vil vedkommende kun være 46 år, siger Poul Struve Nielsen.

Missede Mette F.

Han ville gerne have stillet statsminister Mette Frederiksen (S) spørgsmål ved det seneste pressemøde på Christianborg, men stod som en af de sidste i køen af journalister, og fik ikke mulighed for at stille spørgsmålet.

Poul Struve Nielsen, redaktør Hus forbi.

- Jeg ville gerne have spurgt statsministeren om, hvornår man begynder at vaccinere hjemløse og udsatte. Om det ikke var på tide at få dem med ind og blive vaccineret nu, eftersom de jo netop har et dårligt helbred, fortæller redaktøren og peger på, at gruppen ofte har luftvejssygdomme og vil blive meget syge, hvis de får coronavirussen.

- Vi har et tilfælde i København, hvor et herberg for hjemløse er blevet ramt, og hvor der var 17, som blev syge, og to af dem døde. Så det er noget, der rammer hårdt, hvis det rammer i det her miljø.

Hjemløsemiljøet er dog endnu sluppet for udbredt smitte. Det skyldes ifølge Poul Struve Nielsen at de lever meget isoleret fra resten af samfundet.

- Men hvis der kommer en ekstra farlig virus, som smitter meget mere end den anden gør, og som nu har lukket samfundet yderligere ned, så er der en stor risiko for, at de hjemløse og de udsatte, de måske kan blive ramt af det i langt højere grad.

- Så vil rigtig mange af dem dø af det. Det er jeg ikke i tvivl om, siger Poul Struve Nielsen.

Vred rådmand: Det er uanstændigt

Brian Dybro (SF), beskæftigelses- og socialrådmand i Odense Kommune, er ligesom Poul Struve Nielsen alvorligt bekymret og skruer bissen på.

Rådmanden siger til TV 2 Fyn, at han "bliver simpelthen så vred", når han ser, hvordan man forholder sig til de udsatte og hjemløse.

- Jeg synes, at de socialt udsatte og hjemløse og personalet, der arbejder med dem, de skal frem i vaccinekøen.

- Lige præcis de udsatte og de hjemløse har i forvejen et rigtig dårligt helbred. Vi ved, at sygehusene er dårlige til at håndtere dem, og vi ved, at når man er 46 år som socialt udsat, så svarer det til at være 65 år, hvis man ikke er udsat.

Han peger ligesom Poul Struve Nielsen på, at hvis smitten rammer i den gruppe, så kan det gå rigtig galt.

- Det ville være en socialpolitisk katastrofe, hvis vi får smitte blandt de udsatte, og at de i værste fald risikerer at dø. Så derfor skal der handling til nu.

Brian Dybro er enig i prioriteringen af at få vaccineret de ældre først, men mener ligesom Poul Struve Nielsen, at man har overset gruppen af socialt udsatte og hjemløse.

- Det kan ikke nytte noget, at de svageste mennesker i vores samfund har man bare sat udenfor og nærmest overset og glemt.

- Det er simpelthen ikke godt nok, og jeg bliver så vred, når jeg ikke kan få Sundhedsstyrelsen til at sige om de udsatte og hjemløse, at de skal saftsuseme frem i køen.

- Det var meningen, at vi lige præcis skulle stå sammen og tage hånd om de svageste i vores samfund, og det er de udsatte, det er de hjemløse.

- Vi taler vi om gadens folk, der har et hårdt liv, har mange sygdomme i forvejen og en stor risiko for at få nogle svære forløb og i værste fald dø, hvis de bliver smittet med corona, siger rådmanden og gentager, at han bliver vred og synes, det er uansvarligt.

Nødherberger med plads til ti

Han gør opmærksom på, at der er lavet nødherberger til smittede udsatte og hjemløse, og at restriktionerne med to meter mellem folk betyder, at der i øjeblikket kun kan være ti af gadens folk inde om natten.

- Derfor så kan jeg se, at man bliver mere og mere presset på det sociale område. De udsatte bliver mere og mere pressede. De er store tabere i alt det her, og så kan det da ikke være rigtigt, at vi kke kan prioritere dem i en vaccinekø.

Brian Dybre slår i bordet og forlanger, at der skal laves en plan for, hvordan man får rullet vaccinerne ud i forhold til de mest udsatte.

- Det vil være socialt ansvarligt, og det skal ske nu, siger han.

Han oplyser, at SF's sundhedsordfører Kirsten Normann Andersen, tager problematikken op med sundhedsminister Magnus Heunicke (S), og at blandt andre Kommunernes Landsforening også lægger pres på Christiansborg.

